Arriva un nuovo appuntamento con il 15° pomeridiano di Amici 22, in onda su Canale 5 domenica 8 gennaio.

Archiviata la pausa di Natale, riparte il talent show, che si avvicina sempre più alla fase di finale di questa edizione.

Anticipazioni Amici 2023, ospiti e giudici speciali: torna AkaSeven

Beppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia saranno gli ospiti in studio nella puntata trasmessa domenica 8 gennaio e avranno il compito di giudicare la parte musicale. A Rossella Brescia invece, spetterà dare un giudizio in merito al ballo. Un ex allievo di Amici tornerà in studio per esibirsi con il suo ultimo singolo 'Non piove più': si tratta di Aka7even.

Ci sarà spazio anche per l'ingresso di tre allievi nuovi, arrivati poco prima delle festività natalizie. Valeria è in attesa del verdetto sulla sua permanenza o eliminazione dal talent show di Canale 5: Lorella Cuccarini esprimerà la volontà di farla restare insieme all'altro ballerino Niveo.

A tal proposito si solleveranno delle polemiche, in quanto sia Rudy Zerbi che Alessandra Celentano spingeranno affinché Lorella scremi maggiormente i suoi banchi in vista del serale.

Eleonora ammessa alla scuola di Amici, Rudy protesta

La medesima richiesta di Lorella verrà avanzata anche da Emanuel Lo sul conto della ballerina Vanessa, entrata nella scuola poco prima delle festività natalizie.

Intanto, dopo il problema al ginocchio riscontrato da Aurora, Raimondo Todaro farà esibire Eleonora sulle note remixate di 'Bella ciao'.

La ragazza, una volta terminata la sua esibizione, otterrà un banco insieme a Valeria e Vanessa.

La protesta di Rudy non si farà attendere, in quanto proporrà ironicamente di rinominare il programma in 'Più banchi per tutti'. Del medesimo parere di Zerbi sarà anche Alessandra Celentano, la quale non vedrà di buon occhio l'ammissione di Eleonora.

Chi conquista la maglia del serale e chi viene eliminato da Amici 22

Domenica 8 gennaio ci saranno due gare: una di ballo e una di canto, volte a stabilire chi andrà al serale.

Anche se Angelina avrà la meglio nella gara di canto e Maddalena la spunterà nella gara di ballo, nessuna delle due riuscirà ad ottenere la maglia.

Sarà Ramon, invece, a conquistare la maglia grazie ad Alessandra Celentano che, al contempo, deciderà di escludere Rita.

A tal proposito si infiammerà la discussione tra i professori, che saranno in contrasto tra loro. L'eliminazione di Rita Rompili porterà Niveo a piangere. A questo punto Maria De Filippi spiegherà alla ragazza che Alessandra Celentano l'ha reputata un'ottima allieva, ma che per questioni di classifica si è resa necessaria questa drastica decisione. Anche Giovanni Cricca verrà eliminato, con grande dispiacere dei ragazzi che lo saluteranno in lacrime.