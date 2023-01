Diverse novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya dimostrerà di non essere indifferente quando scoprirà che la sua ex fidanzata Zuleyha Altun è in attesa di un altro bambino.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz e Mujgan prossimi alle nozze

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in Italia rivelano che Yilmaz farà una scoperta inaspettata a pochi giorni dalle nozze con Mujgan (Melike İpek Yalova).

Tutto inizierà quando l'ex meccanico e la sua promessa sposa decideranno di stampare i biglietti da dare agli ospiti. In questo frangente, la pediatra dimostrerà di non essere contenta, poiché i suoi genitori non hanno intenzione di accettare YIlmaz e pertanto non vogliono partecipare alla cerimonia.

Akkaya, a questo punto, deciderà di contattare via telefono suo suocero, su suggerimento di Fekeli (Kerem Alışık). Ma il dottor Behzat non vorrà sentir ragioni, tanto da ribadire che non lo potrà mai accettare a causa del suo passato violento, che l'ha portato a trascorrere alcuni mesi in carcere.

L'ex meccanico minaccia il suocero Behzat

A questo punto, Yilmaz deciderà di recarsi ad Istanbul all'oscuro della fidanzata.

L'ex meccanico, infatti, avrà intenzione di confrontarsi di persona con il suocero presso l'ospedale in cui lavoro. Un nuovo confronto che, tuttavia, non porterà ad una soluzione, visto che Akkaya arriverà a spintonare il signor Hekimoglu contro il muro e a minacciarlo di gravi ripercussioni se non si recherà al matrimonio della figlia a Cukurova.

Questa intimidazione si estenderà anche alla suocera, dato che Yilmaz obbligherà Behzat a recarsi all'evento insieme a lei.

Akkaya è sconvolto dopo aver appreso della gravidanza dell'ex fidanzata

Allo stesso tempo, il figlioccio di Fekeli dovrà affrontare un altro problema una volta tornato a casa. Infatti, il giovane non rimarrà indifferente quando scoprirà che la sua ex fidanzata Zuleyha (Hilal Altınbilek) è nuovamente incinta.

Questa novità getterà nello sconforto Akkaya, il quale di fatto dimostrerà di avere dei dubbi sui sentimenti che prova per Mujgan. In soccorso di Yilmaz arriverà il suo saggio padrino, che gli suggerirà di buttarsi tutto alle spalle e di iniziare un futuro tutto nuovo con la pediatra: un suggerimento che sembrerà essere accettato dall'ex meccanico.