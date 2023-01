Come era prevedibile il Capodanno-gate non si è concluso con la puntata di Amici di Maria trasmessa domenica 15 gennaio. Nel daytime di martedì 17 gennaio, alcuni degli allievi coinvolti sono stati richiamati dai loro professori. Lorella Cuccarini è apparsa molto arrabbiata con NDG, al punto di averlo messo al corrente che per poco veniva espulso dalla scuola.

Che cos'è accaduto in casetta?

Nella registrazione di mercoledì 11 gennaio, è emerso che sei allievi (Maddalena, Samu, Wax, NDG, Tommy Dali e Valeria Mancini) si sono resi protagonisti di un episodio gravissimo la notte di Capodanno.

Per rispetto ai ragazzi coinvolti e ai telespettatori, Maria De Filippi ha preferito non rendere pubblico l'accaduto. Sui social dunque sono nate moltissime ipotesi da parte dei fan: dal mix di noce moscata e alcol, alla noce moscata nel succo di frutta, per finire ai tatuaggi fai da te o un episodio di bullismo.

Ogni teoria rimane solo una supposizione dei telespettatori, poiché non c'è alcuna prova in nessuno dei casi sopra citati.

NDG rimproverato dalla sua insegnante

Dopo il confronto con i compagni di classe, alcuni dei ragazzi coinvolti nel Capodanno-gate sono stati richiamati dai propri insegnanti.

NDG è stato chiamato da Lorella Cuccarini per un confronto: l'insegnante di canto è apparsa molto arrabbiata con il suo allievo.

A tal proposito la docente ha affermato: "Ma come ti viene in mente una cosa del genere? Questa non è una cavolata". Sebbene il cantante abbia cercato di scusarsi per l'ennesima volta, Cuccarini ha rincarato la dose: "Sei stato ad un passo dall'essere fuori". L'insegnante ha chiesto al suo allievo di essere più responsabile e maturo, poiché è un ragazzo di 22 anni.

In merito all'episodio accaduto in casetta la maestra di canto ha aggiunto: "Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro, come genitore".

Infine Cuccarini ha detto al ragazzo di iniziare a seguire le persone giuste all'interno della scuola, poiché non ci sarà una seconda possibilità.

NDG nonostante abbia vinto la sfida in puntata, viene convocato dalla prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/aM78QK1nlF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2023

Emanuel Lo fa una richiesta a Maddalena e Samu

Per quanto riguarda Maddalena e Samu, Emanuel Lo ha chiesto di parlare con entrambi i ragazzi.

Nel confronto con Maddalena, l'insegnante di ballo è tornato sul "fattaccio" e ha spiegato che non si sarebbe mai aspettato che fosse coinvolta una ragazza di 18 anni. Per il ballerino la sua allieva all'interno della scuola di Amici di Maria deve dedicare tempo solamente allo studio. Inoltre il docente ha fatto sapere che prima Maddalena era ad un passo dall'ottenere la maglia per il serale ma ora dovrà guadagnarsela.

Samu invece rischia di essere eliminato dal programma di Maria De Filippi: la sfida del ballerino è stata sospesa, perché il giudice esterno ha deciso di prendersi una settimana di tempo. Come con Maddalena, Emanuel Lo ha riferito che la sua maglia per il serale era pronta ma da ora in avanti deve superare una sfida molto difficile.

A quel punto il docente di ballo ha chiesto ad entrambi i suoi allievi di andare a letto tutte le sere all 22 e gli ha vietato di utilizzare il cellulare.