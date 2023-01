Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Ndg dopo i gravi fatti avvenuti ad Amici 22 durante la notte di Capodanno. La prof di canto, nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio del 17 gennaio su Canale 5, ha deciso di convocare il cantante, anche lui nella rosa dei sei concorrenti che sono stati puniti con un provvedimento disciplinare.

La reazione di Lorella non è stata delle migliori e, durante la prove, ha ribadito che quanto è accaduto all'interno della casetta di Amici è stato qualcosa di "molto grave".

Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Ndg: duro sfogo ad Amici 22

Nel dettaglio, durante la puntata del daytime di Amici 22 trasmessa oggi 17 gennaio su Canale 5, Lorella Cuccarini ha deciso di convocare il suo allievo Ndg per parlare dei fatti gravi avvenuti a Capodanno.

Fino a questo momento, la produzione del talent show Mediaset non ha svelato la verità e i dettagli su quanto è accaduto.

Come è stato annunciato da Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata domenicale del talent show, non saranno trasmesse le immagini di quella sera, per rispetto nei confronti del pubblico e degli allievi stessi.

Eppure, durante la puntata del daytime di questo pomeriggio, la prof Lorella Cuccarini ha lasciato intendere che Ndg e i suoi compagni di avventura, si sarebbero resi protagonisti di un episodio a dir poco serio.

'Sono nera, è una cosa molto seria', Cuccarini furiosa con Ndg ad Amici 22

"Io sono nera. Come ti viene in mente di fare una cosa del genere? Questa non è una cavolata, ma una cosa molto seria. Hai 22 anni non 12. Qui è una cosa serissima, eri a un passo dall'essere fuori", ha sbottato la prof Cuccarini confermando di avere il dente avvelenato nei confronti del suo allievo all'interno della scuola di Amici 22.

"Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro, ti giuro", ha proseguito ancora la prof Cuccarini che ha letteralmente perso le staffe nei confronti del giovane cantante per quanto è accaduto in casetta durante la notte di Capodanno.

Cuccarini ha rimproverato NDG e ha poi messo in guardia il suo allievo, facendogli presente che da questo momento in poi non intenderà perdonare nessun altro scivolone all'interno della scuola.

'Devo sotterrarmi per quello che abbiamo fatto', Ndg provato ad Amici 22

Immediata la reazione di Ndg che, visibilmente affranto e provato da quanto è accaduto, ha ammesso di aver fatto qualcosa di vergognoso.

"Devo sotto sotterrarmi per quello che abbiamo fatto", ha ribadito il cantante nella scuola di Amici 22, promettendo che da questo momento in poi non si verificheranno più altri episodi simili come quello triste e al tempo stesso grave avvenuto nella notte di Capodanno.