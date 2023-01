Lunedì 16 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la 28esima puntata del Grande Fratello Vip 7. I concorrenti immuni della settimana sono stati Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Davide Donadei, Attilio Romita, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Terminata la diretta, Edoardo Tavassi si è domandato perché sia stato chiesto alle opinioniste di rendere immuni due donne. Nel momento in cui il concorrente stava espondendo la sua versione, la regia lo avrebbe censurato.

La riflessione di Edoardo

Come di consueto, durante la settimana i "vipponi" devono scegliere quali concorrenti rendere immuni dalle nomination.

La casa ha deciso di optare per Davide, Antonino, Luca e Attilio. A quel punto Alfonso Signorini ha chiesto alle opinioniste di rendere immuni due donne visto che già c'erano quattro uomini. Orietta Berti ha fatto il nome di Oriana mentre Sonia Bruganelli ha optato per Antonella. Di conseguenza, i concorrenti non immuni hanno dovuto effettuare le nomination palesi. Arrivato il turno di Edoardo Tavassi, il concorrente ha fatto il nome di Sarah Altobello. Il 38enne ha spiegato che voleva nominare un'altra persona ma in quella puntata non era possibile perché immune: "Se mi metti tra i perferiti altri e mi elimini chi voglio nominare...".

Il conduttore però ha ribadito che sono i "vipponi" a decidere i "preferiti della settimana".

Non contento, nel post-puntata Tavassi è tornato sull'argomento con Micol e Davide. Il gieffino si è chiesto perché le opinioniste abbiano dovuto scegliere due nomi del parterre femminile. Per Micol non c'è una spiegazione mentre Davide ha sostenuto che andavano salvate Nikita e Oriana.

tavassi sputtana il #gfvip che para i cu*o al fake "di solito fanno 2 donne e 2 maschi ora perchè?"

Davide "secondo me almeno una tra Nikita e Antonella oggi doveva.."

"Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora famo 4 maschi..censura" #nikiters #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/Kh5MLlQKd4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 17, 2023

Nel momento in cui Tavassi stava esponendo il suo pensiero sugli immuni, non si è più sentito l'audio del video.

Dunque, non è chiaro come sia proseguita la conversazione. L'ultima affermazione ascoltata dai telespettori riguarda il metodo di scelta dei preferiti: "Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora facciamo quattro maschi...".

Il commento di alcuni utenti del web

Non è la prima volta che all'interno del Reality Show viene messo in discussione il modo di decidere i concorrenti immuni dal televoto.

Sui social moltissimi utenti hanno convidiso il ragionamento del fratello di Guendalina Tavassi: "Che circo questo programma". Un altro utente si è chiesto perché la regia quest'anno censuri spesso i discorsi dei concorrenti. Un altro fan del programma ha affermato: "Il caso è strano, proprio ora che è entrato Antonino...". Secondo un utente il programma avrebbe fatto di tutto per rendere immune Onestini e mandare al televoto George o Nikita, in merito a quest'ultimo commento però non c'è alcuna prova.