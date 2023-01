Domenica 15 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria. Come anticipato, sei allievi hanno ricevuto un provvedimenti disciplinare per via di un grave episodio accaduto in casetta la notte di Capodanno. Sui social, Tommy Dali ha rotto il silenzio con un messaggio indirizzato ai suoi fan: il cantante non ha detto nulla su quanto accaduto, ma ha ribadito di prendersi le sue responsabilità.

La produzione ha preferito non rendere pubblico il "fattaccio", ma sul web sono state avanzate diverse ipotesi.

Le parole dell'ex allievo di Amici su Instagram

I sei allievi coinvolti nel Capodanno-gate sono: Maddalena, Wax, NDG, Samu, Valeria e Tommy Dali. Mentre per i primi cinque c'è stata la possibilità di finire in sfida immediata, Tommy è stato eliminato senza esibirsi. La decisione è stata presa da Rudy Zerbi: l'insegnante di Dali si è detto stufo dei continui atteggiamenti sbagliati dell'alunno.

Terminata la messa in onda della puntata, l'ex allievo di Amici di Maria ha rotto il silenzio su Instagram. In una foto in cui è ritratto ha descritto il suo percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia: "Sono entrato nella scuola perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio".

Il ragazzo ha ringraziato tutta la produzione del talent show e chi in questi mesi ha creduto in lui: "Questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili". L'ex alunno ha rivelato di essere tornato a credere in sé stesso.

In merito a quanto accaduto in casetta la notte del 31 dicembre, Tommy non ha raccontato i particolari ma ha affermato: "Non c'è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie reponsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica".

Arisa parla di 'Capodanno splatter' ma non trapelano dettagli

Probabilmente quanto accaduto in casetta la notte di Capodanno al momento non sarà possibile saperlo.

Arisa, dopo avere preso parola, ha ammesso di avere un pensiero differente dai suoi colleghi. Sebbene abbia definito l'accaduto come una cosa da "s..." ha aggiunto: "Ci sono tempi e luoghi per fare certe cose.

Questa era una cosa splatter". La cantante, infatti, ha assunto una posizione "meno dura" rispetto a quella di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi i quali hanno aspramente condannato il comportamento dei ragazzi.

Al momento, però, non sono trapelati ulteriori indizi oppure dettagli che permettano di fare luce sulla vicenda.