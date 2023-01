Continua ad essere fra i personaggi più discussi del Grande Fratello Vip 7 e l'alone di mistero che ne interessa la figura contribuisce ad alimentare il processo. Stiamo parlando di Dana Saber sul cui passato è di recente intervenuta Katica, la donna che ha avuto in affido Dana dai 15 ai 18 anni, intervistata dal settimanale Di Più. Compiuti i 18 anni la Saber decise di trasferirsi a Milano per cercare di "sfondare" nel mondo dello spettacolo, il resto è storia dei giorni nostri.

Il passato della modella

Il vero nome di Dana Saber è Dounia Rouhani.

La ragazza è arrivata dal Marocco a 15 anni insieme a suo padre: l'uomo, molto religioso, ha ad un certo punto incontrato una donna con la quale ha intrapreso una relazione, ma quest'ultima non ha mai accettato la presenza dell'adolescente.

Stando al racconto di Katica, per qualche tempo la ragazzina avrebbe vissuto come un'emarginata tanto che sono intervenuti i servizi sociali per autorizzarne il trasferimento in una comunità protetta. L'incontro tra la donna affidataria e l'attuale concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini avviene nel 2010: la donna, residente all'epoca in Friuli-Venezia Giulia, stava per aprire una scuola di ballo e voleva inserire dei canti e delle danze orientali.

Grazie ad una conoscente venne messa in contatto con Dana che conosceva ovviamente la lingua araba. Katica ricorda molto bene il primo incontro con Dana: "Era un vero bon ton, i suoi occhi tristi mi conquistarono". In poco tempo, la donna decise di contattare la comunità che l'ospitava e avviare le carte per un affido esclusivo.

Dal racconto di Katica, è emerso che Dana diventò subito di famiglia nonostante in principio fosse un minimo diffidente per via dei difficili trascorsi a livello di affetti: "Pensava che non potessero esistere persone disposte a volerle bene".

Con emozione, la donna ha ricordato di avere fatto provare ogni esperienza a Dana: dal mangiare un gelato o una pizza ad una comune gita fuori porta o in un museo.

Per Dana si trattava di cose mai fatte prima.

Katica: 'Non la vedo dal 2015'

Una volta raggiunta la maggiore età, Dana decise di abbandonare la casa della signora Katica per andare a Milano e diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo. A tal proposito, la donna affidataria ha riferito di non avere più contatti con Saber dal 2015: "Non la vedo, ma attraverso mia figlia la sento spesso". La donna ha confidato che non era a conoscenza che Dana si trovasse all'interno del Grande Fratello Vip 7. Una volta appresa la notizia, si è detta soddisfatta: "Almeno adesso so dove si trova". Nell'intervista la donna non ha nascosto di avere temuto per le sorti della modella: "Per un certo periodo è stata in giro, tra Parigi e Dubai (lavorando come modella e partecipando a dei concorsi di bellezza, ndr.). Ho temuto che frequentasse brutte compagnie".