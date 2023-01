Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del 2023 rivelano che ci sarà spazio per una accesa discussione in studio, che avrà come protagonisti Armando e Maria De Filippi.

Armando farà indispettire Maria De Filippi per i suoi modi di fare e a quel punto dovrà subirsi una bella ramanzina in studio.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera, che per l'ennesima volta si ritroverà a vivere un momento di crisi in merito al suo percorso fatto fino a questo momento.

Armando Incarnato fa infuriare Maria: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del 2023 rivelano che Armando riceverà la visita di una nuova dama.

In realtà non si tratta di un volto "ex novo" per il cavaliere napoletano, dato che in passato i due si erano già sentiti telefonicamente, ma poi non avevano approfondito la conoscenza.

Il motivo? Armando sostiene di aver allontanato questa dama perché aveva capito che non fosse realmente interessata a lui.

Maria De Filippi sbotta con Armando e cita il chirurgo: anticipazioni Uomini e donne

Sta di fatto che gli atteggiamenti del cavaliere napoletano in studio finiranno per scatenare l'ira della padrona di casa di Uomini e donne.

"Ma tu sei l'unico che è a U&D? Ti senti un personaggio?", sono queste le frasi che, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, la conduttrice avrebbe esclamato in trasmissione contro il cavaliere napoletano.

Sempre secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, Maria avrebbe anche citato il fatto del ritocchino dal chirurgo che Armando ha "sponsorizzato" sui social qualche giorno fa, mostrando delle storie su Instagram.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate ai volti del trono classico.

Al centro delle dinamiche continuerà a esserci il percorso di Federico Nicotera, alle prese con una nuova esterna con la corteggiatrice Carola.

Federico Nicotera va in crisi su Carola: anticipazioni Uomini e donne

I due trascorreranno dei momenti di serenità e armonia insieme fuori dallo studio ella trasmissione di Maria De Filippi, ma nel rivedere l'esterna in studio il tronista "troverà dei difetti".

In particolar modo Federico ammetterà di avere dei dubbi nei confronti della sua pretendente, quasi come se venisse ammaliato da lei. Insomma, il sospetto del giovane tronista è quello che Carola provi un po' ad abbindolarlo durante gli incontri che avvengono fuori dalla trasmissione.

L'ennesima crisi per Federico a un passo ormai dalla scelta finale, tanto che quando Maria De Filippi chiederà con quale delle sue corteggiatrici vorrebbe ballare in studio, lui preferirà non avvicinarsi a nessuna delle due.