Vista la poca chiarezza degli addetti ai lavori, gli spettatori di Amici stanno continuando ad indagare su cosa sia successo in casetta la notte di Capodanno. Dopo che Valeria ha smentito l'assunzione di noce moscata tramite il fumo o l'inalazione, sui social network ha preso piede una nuova ipotesi. Persone che sostengono di conoscere bene la ballerina Maddalena, infatti, sostengono che i sei allievi coinvolti in questa vicenda avrebbero messo la spezia in questione nel succo, ingerendola come se fosse una bevanda qualsiasi. La teoria della noce moscata è stata smentita da più parti, compresa la sorella di NDG.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Le eliminazioni di Tommy Dali e Valeria da Amici, non hanno sortito gli effetti sperati: da giorni, infatti, i fan pensavano che i due ex allievi si sarebbero esposti per raccontare cosa è successo la notte di Capodanno, ovvero in cosa consiste il "fatto grave" che la produzione non sta rendendo pubblico.

Il rapper non ha fatto alcun accenno a questa storia nel post col quale è riapparso sui social, mentre la cantante romana ha solamente smentito la teoria secondo la quale lei e gli altri avrebbero inalato la noce moscata procurandosi effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti.

"Non ho mai fatto una cosa del genere in vita mia, tantomeno con la noce moscata", ha precisato la giovane su Tik Tok senza scendere nei particolari di quello che è accaduto la sera del 31 dicembre in casetta.

Le supposizioni del pubblico di Amici

La teoria sull'uso della noce moscata, però, è tutt'altro che svanita dopo la dichiarazione social di Valeria.

Come riportano molti siti il 16 gennaio, infatti, persone che sostengono di conoscere da vicino Maddalena fanno sapere che i ragazzi coinvolti nel "Capodanno-gate" avrebbero davvero usato la spezia di cui tutto il web parla da quasi una settimana, ma in un modo diverso.

"Non l'hanno né sniffata né fumata, ma la noce moscata c'entra", ha detto una ragazza.

A farle eco, ci ha pensato una giovane che dice di essere amica della sorella di Maddy Svevi: "L'hanno messa nel succo".

Insomma, pare che i ragazzi abbiano creato e poi ingerito una miscela particolare che avrebbe provocato in loro effetti allucinogeni che i professori e la produzione hanno condannato e punito.

Ad oggi, però, non è ancora trapelata la versione dei fatti di chi lavora per il programma di Canale 5.

Il primo daytime di Amici dopo il 'fattaccio'

I fan di Amici pensavano e speravano che la puntata di Amici del 16 gennaio avrebbe fornito nuovi indizi o informazioni su quello che è successo in casetta la notte di Capodanno.

Gran parte del daytime odierno, invece, è stato dedicato al confronto che hanno avuto i quattro allievi rimasti e il resto del gruppo: Wax è stato accusato di fare il capo e di dare troppi ordini, tant'è che molti titolari hanno ammesso di essersi trovati benissimo senza di lui quando la casa è stata divisa in attesa del provvedimento.

Gianmarco, Ramon, Angelina e Aaron sono stati i più critici con il compagno di classe che anche Maria De Filippi ha definito il "capobanda", ovvero colui da cui è partita l'idea di trasgredire le regole pur di festeggiare in modo particolare l'arrivo del nuovo anno.

Il cantante si è detto pronto a vivere isolato dal resto del cast, ma gli altri l'hanno subito zittito invitandolo a non fare la vittima.

Gli spettatori hanno usato i social per dirsi ancora più confusi dopo aver visto il pomeridiano di oggi: fatta eccezione per qualche aspro attacco a Wax, dalla puntata non è emerso nulla di nuovo o interessante sul caso che da giorni impazza sul siti e pagine Twitter dedicate al talent-show.