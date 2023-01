Amori impossibili e scelte importanti nelle puntate americane di Beautiful, che hanno preso una piega completamente diversa. Ogni equilibrio è ribaltato e la famiglia Forrester è ancora in pericolo, ma non è la sola. Come raccontano le anticipazioni Bill e Sheila si sono alleati dopo che la perfida Carter si è presentata d'improvviso alla casa sulla scogliera di Steffy, facendola tremare di paura. Nei prossimi episodi, il comportamento assurdo e paradossale di Bill sarà al centro dell'attenzione della sua famiglia, che arriverà a pensare al peggio.

Spencer senior non troverà pace e continuerà ad agire in modo contraddittorio: prima aiuterà Sheila, per poi ricattare Steffy. Bill le giurerà amore eterno, promettendole di tenerla lontano dalla prigione. Che cosa sta accadendo realmente? Il mistero si infittisce.

Beautiful nuove puntate americane: Bill perde il controllo con Sheila

Sta facendo discutere molto i telespettatori americani di Beautiful la recente e inaspettata alleanza tra Bill Spencer e la pazza Sheila Carter che sembra averlo stregato, dopo essersi presentata d'improvviso alla casa sulla scogliera di Steffy spaventandola non poco. Il comportamento di Bill è decisamente preoccupante e ambiguo, tanto che le indiscrezioni sulla soap ipotizzano che abbia un tumore al cervello, spiegazione che potrebbe giustificare i suoi repentini cambi di umore e decisioni assolutamente senza senso.

Bill sente di avere molta affinità con Sheila, la donna che potrebbe davvero renderlo felice, spingendolo a compiere azioni deliranti.

Beautiful prossime puntate americane: Bill ricatta Steffy

Il comportamento strano e inspiegabile di Bill raggiungerà l'apice quando denuncerà Steffy, che ha sempre amato e protetto, per volere di Sheila.

Strano, vero? Spencer senior non andrebbe mai contro la giovane Forrester, specie dopo quanto successo tra loro molto tempo fa. Sheila lo tiene dunque tra le sue mani? Come raccontano gli spoiler di Beautiful, Bill si innamorerà perdutamente di Sheila e farà di tutto per assicurarsi che lei sia felice e rimanga al suo fianco, evitando che finisca in prigione.

Beautiful, spoiler americani: Bill e Sheila nuova coppia

Nonostante sia un uomo potente e ricco, Bill potrebbe non essere in grado di tenere Sheila fuori di prigione. Le giurerà però di aiutarla e proteggerla qualsiasi cosa accada, confessandole il suo amore. Davanti a questa dichiarazione, Sheila sembrerà colpita e ricambierà i suoi sentimenti. Certo è che le sorprese e i colpi di scena sono dietro l'angolo e non è detto che nelle prossime puntate di Beautiful si scopra che Sheila ha solo manipolato Bill per avere vantaggi economici e protezione.