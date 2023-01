Gran parte della puntata di U&D del 17 gennaio è stata dedicata a Riccardo Guarnieri. I telespettatori hanno assistito all'ennesimo dietrofront di Gloria che, dopo aver chiuso la conoscenza con il pugliese per approfondire quella con Umberto, ci ha ripensato ed è tornata tra le braccia del primo. La conduttrice del dating-show non ha perso l'occasione per punzecchiare il cavaliere sul suo passato amoroso: parlando del luogo dove avrebbe trascorso il Capodanno (l'appuntamento in onda oggi è stato registrato a fine dicembre, ndr), Maria ha tirato in ballo Ida e la sua vacanza con Alessandro a Miami.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Uno degli argomenti della puntata di U&D del 17/01, è stato il rifiuto di Riccardo a lasciare lo studio con Gloria. L'appuntamento odierno del dating-show è iniziato con le spiegazioni che la dama ha dato a Umberto sulla decisione che ha preso di interrompere la loro breve frequentazione per riprovarci con Guarnieri.

Maria ha analizzato a lungo la situazione e ha lasciato intendere che secondo lei sia il pugliese che la romana starebbero sbagliando a uscire insieme: lui continua a dire di non essere innamorato, lei lo è e accetta di conoscere il cavaliere pur sapendo che tra loro non sboccerà mai l'amore.

De Filippi ha rimproverato Gloria per aver usato un altro uomo per suscitare una reazione in Riccardo, strategia che ha funzionato perché il tarantino ha detto per la prima volta di provare qualcosa.

La stoccata al volto di U&D

Dopo aver saputo che Riccardo e Gloria stavano progettando di festeggiare l'arrivo del 2023 insieme (la puntata in questione è stata registrata il 29 dicembre scorso), Maria non ha resistito e ha punzecchiato il cavaliere del Trono Over.

"Vai dove sta Ida, a Miami?", ha chiesto la presentatrice di U&D col sorriso sulle labbra.

Guarnieri è rimasto spiazzato dalla domanda e non ha trattenuto l'imbarazzo, tant'è che l'unica cosa che ha farfugliato è che non sapeva nemmeno dove fosse l'ex fidanzata in quel momento.

La padrona di casa del dating-show ha sottolineato che l'atteggiamento del pugliese sarebbe lo stesso con tutte le donne alle quali si avvicina: sia Ida che Roberta, infatti, sono state nella città d'origine di Riccardo e l'obiettivo era quello di portarci anche Gloria per l'ultimo dell'anno.

"Non viene a casa mia, volevamo andare a stare in una masseria", ha precisato il protagonista del Trono Over.

La dichiarazione d'amore a U&D

Dopo aver punzecchiato Riccardo citando Ida e la sua nuova vita in coppia con Alessandro, Maria De Filippi ha nuovamente messo in difficoltà il cavaliere spronando Gloria a dire apertamente cosa prova per lui.

La dama ha ammesso di essersi innamorata di Guarnieri e di pensare ad un futuro con lui lontano dallo studio.

Quando Gianni Sperti le ha chiesto se lascerebbe il programma insieme al pugliese, infatti, Nicoletti ha subito risposto di sì.

Di opinione diversa, però, si è detto Riccardo: "Non me la sento. Sono uscito da qui due volte ed ero innamoratissimo.

In questo caso non sono ancora a quel livello".

Il tarantino, dunque, ha confermato una teoria che la conduttrice ha espresso pochi minuti prima, ovvero che non ama Gloria e che probabilmente la sta frequentando soltanto perché altrimenti rimarrebbe ancora da solo.

La protagonista del Trono Over, però, ha deciso di andare avanti per cercare di capire se anche in Guarnieri può nascere un sentimento più profondo.

"Fuori da qui non litighiamo mai", ha spiegato la dama.

Le prossime registrazioni saranno il 20 e 21/01 e gli spoiler chiariranno se il rapporto tra i due è decollato oppure no.