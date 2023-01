Cambio programmazione sulle reti Rai per la giornata del 6 gennaio 2023. I cambiamenti si verificheranno nella fascia del mattino, dove non ci sarà spazio per le consuete trasmissioni che tengono compagnia al pubblico, tra cui Storie Italiane con Eleonora Daniele.

Al pomeriggio, invece, appuntamento confermato con Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, in onda regolarmente anche in questo venerdì pomeriggio festivo dell'Epifania.

Slitta È sempre mezzogiorno, salta Uno Mattina: cambio programmazione Rai del 6 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 6 gennaio riguarderà la fascia del mattino, dove non sono previsti gli appuntamenti con Uno Mattina e Storie Italiane.

Le due popolarissime trasmissioni che tengono compagnia, ogni giorno, ad una media di quasi un milione di spettatori, saranno sospese per lasciare spazio ad uno speciale dello Zecchino d'Oro in programma alle 9 e, successivamente, ci sarà spazio per la Santa Messa dell'Epifania con Papa Francesco.

Il mattino religioso di Rai 1 proseguirà fino alle ore 12:20, quando ci sarà spazio per la nuova puntata di E' sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici, che tornerà in onda dopo la pausa del 5 gennaio per lasciare spazio ai funerali di Papa Benedetto XVI.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma all'Epifania: cambio programmazione Rai del 6 gennaio

La nuova puntata di È sempre mezzogiorno, però, sarà in onda in versione ridotta dato che Antonella Clerici prenderà la linea con circa venti minuti di ritardo rispetto all'orario canonico di inizio trasmissione.

Al pomeriggio, invece, la programmazione della rete ammiraglia Rai del 6 gennaio 2023, non prevede stravolgimenti.

Subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, è previsto un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera con Vanessa Gravina sarà trasmessa con una nuova puntata inedita in programma come sempre dalle 16:05 in poi, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese.

La soap opera Il Paradiso delle signore sarà regolarmente in onda su Rai 1

Le anticipazioni della soap rivelano che al grande magazzino si svolgerà l'evento benefico organizzato da Vittorio e Matilde per regalare un sorriso ai bambini dell'orfanotrofio e permettere loro di vivere una giornata serena e felice.

Intanto Tancredi continuerà a far spiare sua moglie Matilde e, con l'aiuto di un investigatore privato, proverà a scoprire se la donna lo sta tradendo assieme al suo socio in affari Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni.

E così, il pomeriggio di Rai 1 non subirà modifiche nel corso della giornata del 6 gennaio, a differenza di quanto accadrà al pomeriggio di Canale 5, dove risulta sospesa la messa in onda delle varie soap opera.

Beautiful, Terra Amara e Un altro domani eccezionalmente per questa giornata festiva non saranno in onda dalle 13:40 in poi e, in tal modo, lasceranno "via libera" ai programmi del pomeriggio di Rai 1 e all'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 che, in queste settimane natalizie, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti.

Continua il boom di ascolti per Il Paradiso delle signore 7 in daytime

La soap opera con Roberto Farnesi ha superato più volte il muro dei 2 milioni di appassionati, toccando punte di share che hanno raggiunto anche la soglia del 22%.

Numeri che hanno permesso alla soap opera italiana di avere la meglio nella gara ascolti contro la soap competitor, Un altro domani, trasmessa su Canale 5.

La serie spagnola, infatti, ha dovuto arrendersi di fronte allo "strapotere" de Il Paradiso delle signore, fermandosi ad una media di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno pari ad uno share del 12-13% circa e risultando così la soap meno vista del pomeriggio italiano.