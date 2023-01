Nella giornata di mercoledì 4 gennaio si sono svolte le riprese della puntata di Amici che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 8 gennaio. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Cricca e Rita sono stati eliminati, mentre Niveo è riuscito a mantenere il banco nella scuola. Ramon, invece, è il primo allievo ad accedere al serale. Ermal Meta, Vessicchio e Fiorella Mannoia hanno giudicato le esibizioni dei cantanti.

Amici, registrazione 4/1: Cricca eliminato

C'era grande attesa per la prima registrazione del 2023 di Amici. Nella giornata del 4 gennaio si sono svolte le riprese della puntata del talent show dell'8 gennaio e ci sono stati diversi colpi di scena.

Per quanto riguarda i cantanti, Cricca è stato eliminato e pertanto non avrà modo di accedere alla fase serale della trasmissione. L'eliminazione dell'allievo di Lorella Cuccarini è stata inaspettata. Nelle precedenti puntate del programma, andate in onda prima della pausa natalizia, non erano state messe in dubbio le doti artistiche di Cricca e quindi l'uscita del cantante è stata una doccia fredda.

Amici, puntata 8/1: Rita eliminata, Niveo non va in sfida

Per quanto riguarda i ballerini c'è stata un'eliminazione, quella di Rita. La ballerina, allieva di Alessandra Celentano, non è riuscita a mantenere il banco nella scuola e ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi a un passo dal serale.

Niveo invece, la cui permanenza era in bilico, non è stato eliminato e non è andato nemmeno in sfida, perché ha avuto un miglioramento e quindi l'alunno ha potuto mantenere il banco.

Amici, anticipazioni 8/1: Ramon va al serale

Nella registrazione di Amici di mercoledì 4 gennaio ci sono state altre importanti novità che riguardano la fase serale della trasmissione di Canale 5.

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Ramon è al serale. Durante le riprese non sono mancate le esibizioni di cantanti e ballerini. La gara di cover è stata giudicata da tre volti noti della musica: Ermal Meta, Fiorella Mannoia e Vessicchio. Aka7even, invece, è tornato nella scuola che lo ha reso famoso come ospite, mentre Rossella Brescia ha valutato le performance dei cantanti del talent show. Fra Angelina e Samu, inoltre, sembrerebbe essere nato un feeling particolare, ma al momento non è chiaro se sia iniziata una storia d'amore fra i due alunni della scuola di Maria De Filippi.