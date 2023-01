L'appuntamento con C'è posta per te 2023 torna in onda sabato 7 gennaio con la prima puntata della nuova edizione in programma su Canale 5.

Le prime anticipazioni arrivano dalla pagina Instagram della trasmissione, dove è stato svelato che, nel corso del primo appuntamento, ci sarà spazio per il racconto di una coppia in crisi.

Sarà la fidanzata a mandare a chiamare il suo ragazzo per chiedergli perdono dopo un tradimento, ma la reazione di quest'ultimo non sarà delle migliori.

Lei perdono dopo un tradimento rivolgendosi a C'è posta per te: lui non la prende bene

Maria De Filippi tornerà in onda da sabato 7 gennaio con la prima puntata della nuova edizione di C'è Posta per te 2023, in programma come sempre nel prime time di Canale 5.

Tante le nuove storie che verranno raccontate al pubblico e tra quelle previste nel corso di questa prima puntata vi è anche quella di una giovane coppia in crisi.

Sarà lei a mandare a chiamare il suo fidanzato, con la speranza di ottenere il perdono dopo un tradimento.

Peccato, però, che la reazione dell'uomo non sarà quella di una persona disposta a perdonare e passare sopra a quanto è accaduto, nonostante l'intervento di Maria De Filippi che, come sempre, cercherà di fare da paciere tra i due ragazzi.

'È una serpe', lui sbotta contro la fidanzata a C'è posta per te 2023

"Doveva capirlo prima di fare determinate azioni, quando l'ho trovata sotto casa di questa persona e lei era sopra", ha esclamato il ragazzo raccontando quanto fosse accaduto con la sua fidanzata.

"Quando esce con le amiche tu le scrivi, le mandi dei serpenti, perché?", ha chiesto a un certo punto Maria De Filippi, provando a capire se ci fosse ancora un interesse e un sentimento verso questa ragazza.

"Perché è una serpe", ha esclamato senza troppi mezzi termini il ragazzo, che non si è fatto problemi a sbottare in studio.

Insomma, una storia che promette colpi di scena nel corso della prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te 2023, dove ci sarà spazio anche per la presenza di ospiti vip in studio.

Can Yaman potrebbe essere l'ospite della prima puntata di C'è posta per te 2023

Al momento tra i nomi gettonati spicca quello di Can Yaman. L'attore turco, reduce dal grande successo della fiction Viola come il mare trasmessa in autunno su Canale 5, potrebbe essere l'ospite di punta di questo inizio stagione del people show del sabato sera di Maria De Filippi.

Una presenza che, dal punto di vista auditel, assicurerebbe ottimi ascolti, dato il grande amore del pubblico verso l'attore e il boom auditel dello scorso anno, con picchi del 30% di share durante l'ospitata di Can.