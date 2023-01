L'appuntamento con C'è Posta per te torna in onda sabato 7 gennaio su Canale 5 e per la prima puntata Maria De Filippi potrebbe avere Can Yaman come super ospite in studio.

Il divo turco, anche in questa edizione, sarà tra i volti di punta del people show, pronto a mettersi in gioco per regalare un sorriso a una fan speciale, pronta a incontrarlo e conoscerlo in studio.

Anticipazioni C'è posta per te 2023: il 7 gennaio prevista la prima puntata

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di C'è posta per te 2023 rivelano che la trasmissione tornerà in onda da sabato 7 gennaio con la prima delle nuove puntate su Canale 5.

La trasmissione sarà in onda fino a metà marzo, fatta eccezione per lo stop in programma il 10 febbraio per evitare di scontrarsi con la finalissima del Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus.

Tanti gli ospiti che prenderanno parte a questa nuova stagione del people show e tra questi spicca il nome dell'attrice Charlize Theron.

Spazio anche al ritorno di Massimo Ranieri, che tornerà in studio a distanza di un po' di anni dalla sua prima partecipazione al programma di Canale 5.

Can Yaman potrebbe partecipare alla prima puntata di C'è posta per te 2023

In occasione della prima puntata di C'è posta per te 2023, Maria De Filippi potrebbe puntare su un vero "fuoriclasse" del piccolo schermo, molto amato dal pubblico.

Trattasi di Can Yaman, l'attore turco che fa impazzire gli spettatori e impennare gli ascolti. Nelle scorse settimane Can ha partecipato a una registrazione del people show e per lanciare al meglio la nuova stagione potrebbe essere lui la prima guest star in studio.

In attesa di scoprire se Can sarà davvero l'ospite d'eccezione della prima puntata di C'è posta per te del 7 gennaio, sembrerebbe che il divo turco sia molto corteggiato da un'altra star della televisione italiana.

Can Yaman in lizza come nuovo inviato a L'Isola dei famosi 2023

Trattasi di Ilary Blasi, che si appresta a tornare sul piccolo schermo a partire dal prossimo aprile 2023.

La conduttrice tornerà al timone de L'Isola dei famosi e, secondo quanto riportato sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, avrebbe intenzione di puntare su Can Yaman come nuovo inviato in Honduras al posto di Alvin.

Una trattativa che non sarebbe proprio semplicissima da attuare, dato che Can Yaman attualmente è impegnato tra diversi set di nuove serie televisive che lo vedono protagonista.

Accetterà la proposta di Ilary Blasi e della produzione dell'Isola dei famosi?