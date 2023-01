Le prossime puntate della soap opera turca Terra Amara non saranno movimentate soltanto dalla gravidanza della domestica Seher (Ebru Ünlü), rimasta incinta di Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Infatti dagli spoiler si evince che Zuleyha Atun scoprirà di aspettare il suo secondo figlio. Demir Yaman (Murat Ünalmış), convinto di essere sterile, sosterrà che il padre della creatura che porta in grembo sia senza ombra di dubbio Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir apprende che la moglie è incinta

Nei nuovi episodi dello sceneggiato turco, in programmazione su Canale 5, Zuleyha (Hilal Altınbilek) avrà un malore improvviso, che la costringerà a interrompere un pranzo con la suocera Hunkar (Vahide Perçin) e i membri dell’associazione benefica di Cukurova.

Demir, non appena sua moglie avrà dei forti dolori allo stomaco, la porterà di corsa in ospedale per farla visitare dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Dopo aver fatto le analisi al sangue, Altun verrà a conoscenza di essere in dolce attesa: la prima persona ad apprendere della gravidanza inaspettata di Zuleyha sarà però la dottoressa, e rivale in amore, Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Yaman non la prenderà per niente bene quando saprà che sua moglie è incinta, in quanto crederà di non poter essere il padre a causa della sua sterilità.

Yaman crede che Zuleyha ha avuto una tresca con Yilmaz, Hunkar sicura dell'innocenza della nuora

A questo punto Demir si scaglierà contro la consorte, arrivando ad accusarla di averlo tradito con l’ex fidanzato Yilmaz.

Il perfido uomo sarà pienamente convinto che Zuleyha abbia avuto dei rapporti intimi con il suo nemico. Demir perderà le staffe ancora di più quando Altun negherà di aver intrapreso una tresca clandestina con Akkaya, al punto da arrivare a minacciarla con la sua arma da fuoco: per errore Yaman farà partire un colpo, ma per fortuna non ci sarà alcuna conseguenza.

Zuleyha, durante l’acceso confronto con il marito, gli ribadirà che è suo il figlio che aspetta. Sempre in tale circostanza farà presente a Demir di averlo sposato in quanto sua madre Hunkar si era detta disposta a far condannare a morte Yilmaz se lei non si fosse sottoposta al suo terribile ricatto. Yaman, dopo aver ascoltato le parole della moglie, finirà per avere ancora più dubbi sulla stessa, a differenza di Hunkar che invece crederà all’innocenza della nuora.