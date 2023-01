Tra le storie raccontate a C'è posta per te del 28 gennaio c'è stata quella di Valentina e Corrado. Lei ha chiesto aiuto alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con il marito, dopo un "tradimento virtuale".

La reazione dell'uomo, però, non è stata delle migliori, anche se in studio la donna ha sbottato rivelando dei retroscena legati ai loro incontri che continuerebbero ad avvenire anche adesso che sono in crisi e in pausa.

Corrado non perdona sua moglie a C'è posta per te 2023

Valentina ha scelto di rivolgersi alla trasmissione di Canale 5 per chiedere perdono al marito dopo averlo tradito virtualmente.

La donna, in passato, ha iniziato a chattare con un altro uomo, ma secondo il suo racconto non ci sarebbe stato mai niente di fisico tra di loro.

Eppure tanto è bastato per far sì che il marito perdesse la sua fiducia, tanto da decidere di interrompere il loro matrimonio.

Valentina, però, ha scelto di non arrendersi: nel corso della sua ospitata a C'è Posta per te ha confessato di essersi presentata di fronte a tutti per far capire di essersi pentita del suo gesto e di voler riconquistare la fiducia del marito.

'Non ti ho mai tradito fisicamente', Valentina sbotta a C'è posta per te

"In questi anni ho fatto delle rinunce, mi sono dedicata alla famiglia. Lo sai quanto volessi essere in dipendente.

Sono qui a dirti che mi dispiace", ha dichiarato la donna, confessando di essere pentita del suo gesto.

"Non ti ho tradito fisicamente mai, mai scritto che volevo abbandonare te e la nostra famiglia", ha continuato la donna, sperando che suo marito cambiasse idea nei suoi confronti, ascoltando anche le parole di Maria De Filippi.

Peccato che Corrado sia rimasto fermo sulla sua posizione: l'uomo ha confermato di aver perso fiducia nei confronti della moglie, motivo per il quale non se l'è sentita di darle una seconda possibilità dopo quel tradimento virtuale che lo ha comunque ferito.

'Mi dici di vederci in campagna', Corrado smascherato a C'è posta per te dalla moglie

Di fronte alla rigidità dell'uomo, Valentina ha sbottato arrivando a perdere le staffe in studio e svelando che suo marito le chiederebbe ancora di vedersi per degli incontri intimi ma in campagna, al riparo così da occhi indiscreti.

"Perché mi dici di vederci in campagna?", ha chiesto la donna in studio mettendo in imbarazzo suo marito.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha sottolineato che se a oggi ci sono ancora degli incontri tra Corrado e sua moglie è perché probabilmente anche lui prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

"Io devo stare bene con me stesso", ha chiosato l'uomo, che ha così chiuso la busta a C'è posta per te.