Cosa è successo tra Giovanni e mamma Adele dopo C'è posta per te 2023? Nel corso della seconda puntata del people show dei sentimenti di Maria De Filippi è stata raccontata la storia di una mamma che ha chiesto aiuto alla trasmissione per recuperare il legame con suo figlio adolescente.

I due si erano allontanati dopo la separazione dei genitori e, a quel punto, Giovanni aveva scelto di "schierarsi" dalla parte del padre, chiudendo le porte a sua mamma.

Al termine del confronto, Giovanni ha chiesto a Maria di chiudere la busta a sua mamma poi, però, fuori dalla trasmissione ha cambiato idea.

Giovanni rifiuta sua mamma a C'è posta per te 2023

Nel dettaglio, mamma Adele ha chiesto aiuto a C'è Posta per te per cercare di riallacciare il legame con suo figlio, dato che da un po' di anni lui aveva scelto di proseguire la sua vita, escludendola categoricamente dalla sua esistenza.

Una scelta maturata in seguito alla separazione dei genitori: Giovanni non ha gradito il fatto che sua mamma non abbia provato a rimettere insieme i cocci del matrimonio con suo padre e, da quel momento, si era allontanato da lei, tagliando definitivamente i ponti.

Durante il racconto della storia, Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di far ragionare il ragazzo e ha provato a fargli capire che non poteva privarsi del rapporto con sua mamma solo per un "capriccio".

Cosa è successo tra Giovanni e mamma Adele dopo C'è posta per te

La reazione di Giovanni, però, non è stata delle migliori: durante la partecipazione a C'è posta per te 2023, il ragazzo ha scelto di chiudere definitivamente la busta ed è andato via, nonostante il pianto disperato della donna che fino alla fine ha sperato in un cambiamento da parte del figlio.

Mamma e figlio, quindi, hanno intrapreso strade differenti ma qualcosa è cambiato dopo la registrazione della trasmissione di Canale 5.

Sulla pagina ufficiale social di C'è posta per te, è stato svelato cosa è accaduto tra Adele e suo figlio nei mesi successivi la partecipazione al people show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Giovanni ha perdonato mamma Adele dopo C'è posta per te

Giovanni ha scelto di perdonare sua mamma e ha messo da parte l'orgoglio e il rancore che provava nei confronti della donna, per riprendere in mano le redini del loro rapporto affettivo.

"Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi alla mamma", ha dichiarato Giovanni parlando del suo nuovo rapporto con Adele fuori dallo studio della trasmissione del sabato sera di Canale 5.

"Il momento più bello è tra le tue braccia. Il mio piccolo grande uomo", ha dichiarato Adele aggiungendo di essere felice per questo ricongiungimento con suo figlio.