Müjgan sarà una delle testimoni di un gossip molto stuzzicante, che potrebbe far parlare tutta Çukurova. Infatti involontariamente, nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, scoprirà che Ümit e Demir hanno una tresca clandestina. I due, in gran segreto, andranno in vacanza insieme, lontano da tutto e tutti, ma Müjgan scoprirà la cosa grazie alla vicina di casa di Ümit.

Züleyha e Sevda alla ricerca di informazioni sul fratellastro di Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha e Demir si diranno bugie a vicenda, ma per motivi diversi.

Züleyha e Sevda si recheranno a Istanbul per avere qualche informazione in più sul figlio illegittimo che Adnan Yaman ha avuto in passato. Lo faranno perché Demir continuerà a ricevere dei ricatti sulla vicenda e loro, in qualche modo, vorranno proteggerlo. Ovviamente Demir non avrà la benché minima idea che a metterlo sotto ricatto sia proprio Fikret.

A ogni modo, grazie all'aiuto di Saniye e Gaffur, le due donne riusciranno ad avere l'indirizzo di una persona che, negli anni in cui si sono svolti i fatti, lavorava a Villa Yaman. Nasconderanno il tutto a Demir perché avranno paura che si possa arrabbiare. Riusciranno ad avere qualche dettaglio in più sull'accaduto?

La vacanza romantica di Demir e Ümit

Demir, però, avrà altri pensieri per la testa, visto che organizzerà un weekend romantico lontano da Çukurova per stare insieme a Ümit. Lo farà perché avrà voglia di stare un po' da solo con lei, ma soprattutto lontano dal suo paese non c'è pericolo che la sua storia d'amore clandestina possa essere scoperta da qualcuno.

Organizzerà la cosa nei minimi dettagli, per impedire a chiunque di scoprire dove si trovi con Ümit. Ovviamente dovrà inventarsi una scuola con Züleyha e Sevda, e a entrambe dirà che dovrà recarsi fuori città per incontrare degli importanti uomini d'affari.

Mujgan scopre un segreto di Ümit

L'amore tra Fikret e Müjgan andrà avanti tra alti e bassi.

Finalmente lui avrà modo di ammettere di essere innamorato di lei, ma si renderà conto di non avere la possibilità di darle la vita che merita e di non poterla rendere felice. Così preferirà fare un passo indietro e non stare insieme a lei.

Il cuore di Müjgan non avrà pace, visto che dovrà elaborare anche il lutto della zia. Infatti Behice si toglierà la vita dopo aver confessato di essere stata lei a uccidere Hünkar Yaman. A ogni modo la vita andrà avanti e di conseguenza anche la carriera professionale. Un giorno Müjgan avrà bisogno di parlare con la direttrice dell'ospedale, Ümit. Andrà a trovarla a casa, ma non la troverà.

Chiederà al vicino se l'ha vista e sarà proprio lui a dirle che Ümit è andata in vacanza insieme a Demir. Müjgan non crederà alle sue orecchie: il marito di Züleyha ha una tresca clandestina con il suo capo. Riuscirà a mantenere il segreto?