La seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di giovedì 19 gennaio 2023. Dalle anticipazioni, si vedrà che le cose per Suor Angela non saranno affatto facili, visto che il suo operato verrà messo in discussione pure dal Vescovo. Anche Azzurra non riuscirà a capire il cambiamento della sua mentore e cercherà di indagare sperando che le cose al Convento degli Angeli tornino come prima.

Suor Angela messa in discussione dal Vescovo: spoiler Che Dio ci aiuti 7

Nel corso del primo episodio di Che Dio ci aiuti, il pubblico ha fatto la conoscenza di nuovi personaggi.

Al convento è arrivata suor Teresa. Oltre alla religiosa, sono arrivate due nuove ragazze, Ludovica e Cate. Ad Assisi ci sarà anche il piccolo Elia, un bambino di sei anni, figlio di Luisa, che verrà portato in convento da Sara. Non sfuggirà ad Azzurra lo strano comportamento di Suor Angela che potrebbe essere causato proprio dall'arrivo di suor Teresa. Nella seconda puntata in onda il prossimo 19 gennaio, il pubblico di Rai 1 vedrà che Suor Angela riceverà la visita del Vescovo, il quale metterà in discussione il suo operato.

Che Dio ci aiuti, spoiler seconda puntata: Angela pedina Sara

Sempre nel primo dei due episodi in onda il 19 gennaio 2023, Suor Angela dopo. La visita del Vescovo, cercherà di distrarsi e si occuperà delle due nuove ragazze arrivate in convento: cercherà di aiutare Ludovica a sciogliersi e, nel contempo, cercherà di convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini.

Il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci inoltre, insieme ad Emiliano, comincerà a pedinare Sara, visto che sembrerà essersi cacciata nei guai.

In Che Dio ci aiuti, Azzurra rivuole la vecchia suor Angela

Nel secondo episodio di Che Dio ci aiuti 7 in onda il 19 gennaio dal titolo Progetti, Azzurra continuerà ad indagare per capire il motivo del cambiamento di Suor Angela.

Le nuove dinamiche del Convento degli angeli avranno messo in crisi il personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Azzurra vorrà quindi far tornare le cose come erano prima. Dalle anticipazioni emerge, inoltre, che Cate ancora non saprà cosa fare della sua vita. Ludovica invece, si sentirà in colpa per come si è comportata con Ettore, il nuovo barista del Convento.

Queste le anticipazioni di questa seconda puntata della Serie TV con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci.

Si ricorda che questa settima stagione di Che Dio ci aiuti, si compone di 20 episodi totali, suddivisi in 10 puntate. Anche questa nuova stagione, come le precedenti, è prodotta da Lux Vide con la collaborazione di Rai fiction. La regia di questi nuovi episodi, è affidata, a, Francesco Vicario e Isabella Leoni. Inoltre, per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi sul sito Rai Play.