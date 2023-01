Mara Venier travolta dalle critiche e dalle polemiche social per la puntata di oggi di domenica in, durante la quale ha scelto di ricordare Gina Lollobrigida.

L'attrice è scomparsa in questi giorni all'età di 95 anni, scatenando un acceso dibattito televisivo per via di questioni rimaste in sospeso legate alla sua eredità. Diversi anni fa, sempre nel programma di Mara Venier, in merito si era sfogata la stessa Lollobrigida chiedendo di lasciarla vivere in pace.

Un argomento che, nel corso della diretta di Domenica In di questa settimana, è stato toccato anche dalla conduttrice veneta, al punto da scatenare un'ondata di accese polemiche in rete e sui social.

Gina Lollobrigida, il ricordo a Domenica In scatena accese polemiche

L'appuntamento con Domenica In del 22 gennaio è stato dedicato in gran parte al ricordo di Gina Lollobrigida.

Mara Venier ha deciso di ospitare in studio Andrea Piazzolla, ex assistente e segretario dell'attrice scomparsa all'età di 95 anni.

Il ragazzo, nel corso degli ultimi anni, è stato costantemente al fianco di Gina Lollobrigida e nel corso dell'intervista concessa alla conduttrice veneta non si è fatto problemi a tirare fuori degli aspetti privati della vita dell'attrice.

Piazzola, ad esempio, ha parlato del difficile rapporto tra Gina e suo figlio Milko, e non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della magistratura, al punto che Mara Venier lo ha invitato a prendersi le sue responsabilità per le dichiarazioni fatte nel corso della diretta del talk show Rai.

I fan social contro Mara Venier e Domenica In per il caso Lollobrigida

Sta di fatto che il ricordo di Gina Lollobrigida fatto a Domenica In nel corso della puntata di oggi, e il chiacchiericcio legato alle questioni lasciate in sospeso legate all'eredità dell'attrice, hanno scatenato non poche polemiche in rete e sui social.

In tantissimi, soprattutto su Twitter, hanno puntato il dito contro la conduttrice del talk show festivo di Rai 1 per la puntata di questa settimana.

"A Domenica In su Rai 1 si celebra Gina Lollobrigida parlando dei problemi giudiziari tra il suo assistente e i suoi parenti. La Rai, oggi", ha scritto un utente sui social dopo aver assistito alla trasmissione di Mara Venier.

'Ci stanno marciando, sciacallaggio', dure critiche su Domenica In e Mara Venier

"Ma non si poteva ricordare semplicemente Lollobrigida per la sua carriera piuttosto che per le beghe familiari?", ha scritto un altro utente sui social.

"Tutti ci stanno marciando sul caso Lollobrigida. Che tristezza la tv di oggi", ha commentato un altro spettatore lanciando una frecciatina contro la trasmissione di Mara Venier.

"Questo è sciacallaggio puro, non è informazione degna di una tv di Stato", ha scritto ancora qualcun altro contro Domenica In.