Paura per Mara Venier durante la diretta di Domenica In del 15 gennaio. La conduttrice veneta stava intervistando Alessia Marcuzzi, quando a un certo punto si è ritrovata a dover fermare la chiacchierata con la collega, affiancata in quel momento dal coreografo Luca Tommassini.

Mara Venier, visibilmente impaurita, ha informato gli spettatori del fatto che qualcuno fosse appena caduto all'interno dello studio della trasmissione domenicale in onda su Rai 1.

Paura in diretta a Domenica In: Mara Venier ferma l'intervista (Video)

L'appuntamento con Domenica In di questa settimana è stato caratterizzato da un momento di paura in diretta per la conduttrice.

Tra gli ospiti di questa nuova puntata era presente Alessia Marcuzzi, entrata ufficialmente a far parte del parterre di volti della tv di Stato, dopo il suo "addio" a Mediaset dopo circa venticinque anni di carriera.

La conduttrice lo scorso martedì ha debuttato in prime time con "Boomerissima", un nuovo varietà che sembra aver fatto breccia nel cuore degli spettatori di Rai 2, conquistando una media superiore al 7% di share. Una prima puntata anticipata da una piccola gaffe, visto che Fiorello ha svelato in diretta il numero di Alessia Marcuzzi.

Ospite in studio da Mara Venier, la conduttrice stava parlando del programma e dell'impegno che assieme al coreografo Luca Tommassini, sta mettendo per riuscire a dare il meglio di se stessa in questa nuova avventura.

'È caduto qualcuno', Mara Venier impaurita a Domenica In

Tutto sembrava andare per il verso giusto, quando a un certo punto l'intervista è stata fermata da Mara Venier, la quale si è resa conto che era accaduto qualcosa di spiacevole in studio.

"Ahia. È caduto qualcuno", ha esclamato la conduttrice di Domenica In interrompendo l'intervista ad Alessia Marcuzzi e spaventando anche la sua collega.

"Oddio, è successo qualcosa?", ha esclamato Alessia Marcuzzi, anche lei impaurita da quanto stava accadendo all'interno dello studio del talk show domenicale di Rai 1.

'Ti sei fatto male?', Mara Venier spaventata a Domenica In

"Ti sei fatto male? Chi è?", ha subito chiesto Mara Venier preoccupata per la caduta che si era appena verificata all'interno del suo studio.

A quanto pare si tratterebbe di uno dei fotografi presenti in studio, come svelato da Luca Tommassini, il quale sarebbe caduto in studio facendo spaventare la "zia Mara".

Per fortuna, però, non sarebbe successo nulla di grave dato che, dopo essersi accertata dell'esito finale della situazione, la conduttrice di Domenica In ha ripreso in mano le redini della puntata di questa settimana, e ha proseguito con la seconda parte dell'intervista ad Alessia Marcuzzi e al coreografo che la sta seguendo in questa nuova avventura in prime time su Rai 2.