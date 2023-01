Novità interessanti accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma il 17 e 18 gennaio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera che a breve inaugurerà la sua seconda stagione in Italia rivelano che Zuleyha Altun riuscirà a riabbracciare suo figlio Adnan. Ali Fekeli e Cetin, invece, terranno Yilmaz Akkaya all'oscuro di una loro scoperta su Demir.

Terra amara, anticipazioni 17 gennaio: Zuleyha migliora dopo l'uscita dalla struttura psichiatrica

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata trasmessa martedì 17 gennaio in prima visione sui teleschermi italiani annunciano grandi colpi di scena.

Scendendo nei particolari, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Zuleyha Altun, la protagonista della soap opera. La donna, infatti, apparirà in condizioni decisamente migliori dopo essere stata salvata da Demir dalla struttura psichiatrica in cui era stata rinchiusa dalla suocera. A tal proposito, il marito sembrerà avere compassione per sua moglie. Per questo motivo, Yaman deciderà di far vedere Adnan a sua madre, sebbene per poco tempo. Una scelta che però provocherà ulteriore sofferenza a Zuleyha.

Un dolore che aumenterà quando la donna non riceverà notizie da parte di Yilmaz dopo la lettera recapitatole da Gulten, in cui gli confessa la verità sul suo sposalizio con il diabolico marito.

Di conseguenza, la protagonista cercherà un modo per parlare con il suo ex fidanzato. Ed ecco, che Altun ascolterà una conversazione tra Demir e la madre. Sarà in questa circostanza che la ragazza scoprirà che suo marito e Yilmaz si sono classificati primo e secondo posto del premio dei contribuenti di Adana.

Fekeli proibisce a Cetin di fare parola a Yilmaz dei suoi sospetti su Demir

Nella puntata di mercoledì 18 gennaio di Terra amara, Zuleyha avrà intenzione di recarsi alla cerimonia. Per questo motivo, la donna cercherà di convincere Demir a portarla alla premiazione dei contribuenti di Adnan in modo da incontrare Yilmaz. Purtroppo la conversazione tra i due coniugi non andrà per il verso sperato.

Nel frattempo, Cetin si convincerà che Demir è implicato nell'attentato a Fekeli. Il ragazzo, a questo punto, metterà Ali al corrente dei suoi dubbi. Ed ecco che l'anziano imprenditore proibirà al suo scagnozzo di farne parola con il figlioccio Yilmaz, temendo una sua reazione scellerata.

Allo stesso tempo, Saniye farà una scoperta capace di spezzarle il cuore.

Riassunto 16 gennaio

Nella puntata precedente dello sceneggiato, Yilmaz non riuscirà a dimenticare le azioni di Demir. Di conseguenza, l'ex meccanico dirà a Mujgan che non potrà mai riporre la pistola. Difatti, l'odio tra questi due uomini sarà destinato a non finire.