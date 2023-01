Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri, lunedì 23 gennaio 203, si è parlato del rapporto fra Antonino Spinalbese e Nicole Murgia. Sembrerebbe che il feeling fra l'attrice e l'hair stylist abbia sollevato alcuni dubbi e divergenze. Oriana Marzoli ha evidenziato che l'ex di Belen Rodriguez ha frequentato diverse donne nel loft di Cinecittà, e questo aspetto torna sempre al centro delle varie discussioni. Per questa motivazione, Spinalbese ha spiegato ad Attilio Romita e a Nicole di avere intenzione di frenare e non compiere gli errori del passato.

Le telecamere mettono in difficoltà Spinalbese

Durante la diretta del Reality Show, l'hair stylist ha dichiarato che è lecito apprezzare una donna, ma non ha più intenzione di intrecciare relazioni profonde o conoscenze ambigue nella casa più spiata d'Italia.

"Quando sei fuori non ti preoccupi, non c'è una giuria", ha sottolineato l'imprenditore aggiungendo che le persone si possono conoscere con tranquillità. Spinalbese ha confidato di sentirsi in difficoltà perché le telecamere presenti in casa non lo stanno aiutando ad essere sé stesso.

Antonino Spinalbese parla delle amicizie con Giaele e Ginevra

Insieme ad Attilio e Nicole Murgia, Antonino ha ripercorso la relazione amicale costruita nel reality show con ragazze quali Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà.

Se con la sorella di Elettra il legame ha raggiunto, ormai, dei livelli solidi e si può pensare ad un rapporto duraturo anche quando il programma targato Mediaset sarà concluso. Con Giaele, invece, vi sono dei limiti. L'hair stylist ha dichiarato di aver intenzione di approfondire il rapporto con l'imprenditrice, sorto a prescindere dai loro trascorsi.

Secondo Romita, per Giaele, Antonino rappresenta un punto di riferimento. Il giornalista è consapevole di ciò l'ex di Belen Rodriguez ha sottolineato e non farà niente per infangare l'amicizia con De Donà.

L'arrivo di Oriana Marzoli

A quel punto è giunta Oriana Marzoli che ha immediatamente affermato che Antonino Spinalbese aspetterebbe Ginevra per tutta la vita ed ha domandato a Nicole Murgia se questo le sta bene.

L'attrice non ha replicato ed il discorso fra Antonino, Attilio e Murgia non è apparso influenzato dalla provocazione della sudamericana. .

Al contrario, l'hair stylist, quando la venezuelana è andata via, ha ripercorso il loro rapporto ed ha spiegato all'attrice che, sotto le coperte, aveva domandato all'influencer di lasciarlo proprio per preservare le sue insicurezze. Dopo questo discorso, i gieffini sono andati ognuno per la propria strada, convinti che le osservazioni effettuate potranno influenzare le evoluzioni future.