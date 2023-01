L'appuntamento con il Grande Fratello Vip torna in onda il 9 gennaio su Canale 5 con la nuova puntata in diretta, condotta da Alfonso Signorini.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e una di queste avrà come protagonista Oriana Marzoli.

Brutte notizie, invece, per i fan di Antonino Spinalbese: il concorrente anche questa sera non rientrerà in casa assieme agli altri concorrenti.

Antonino Spinalbese non ritorna nella casa: anticipazioni GF Vip del 9 gennaio 2023

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su questa seconda puntata del GF Vip trasmessa nel 2023, sono state fornite da Federica Panicucci nel corso della diretta di Mattino 5 News.

La conduttrice, ricordando l'appuntamento serale con il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, ha svelato che questa sera non ci sarà il ritorno in casa di Antonino Spinalbese.

L'ex fidanzato di Belen, a fine dicembre aveva abbandonato la casa per sottoporsi a degli accertamenti medici e da quel momento non è più rientrato in casa.

Questa sera, Antonino si collegherà ancora una volta dalla clinica dove è in cura da un po' di settimane: il giovane concorrente non tornerà in casa ma sarà ancora in gioco.

Sorpresa per Oriana Marzoli: anticipazioni GF Vip di lunedì 9 gennaio

Le anticipazioni di questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip in programma su Canale 5 dalle 21.40 circa, rivelano che ci sarà spazio anche per una sorpresa speciale che avrà come protagonista Oriana Marzoli, una delle concorrente più amate e al tempo stesso discusse di questa settima edizione del reality show.

Oriana, però, non sarà l'unica concorrente che riceverà una sorpresa nel corso della diretta del 9 gennaio. Federica Panicucci, infatti, ha anticipato che nel corso della diretta di questa settimana ci sarà spazio anche per una seconda sorpresa speciale che avrà come protagonista Micol Incorvaia, al centro del gossip di questa settima edizione del reality per il suo flirt con Edoardo Tavassi.

Non ci sarà una nuova eliminazione dalla casa: anticipazioni GF Vip del 9 gennaio

E poi ancora, nel corso della nuova diretta del GF Vip di questo lunedì 9 gennaio 2023, ci sarà spazio anche per l'esito del televoto settimanale che vede coinvolti Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei.

Il pubblico da casa dovrà scegliere il nome del preferito di questa settimana, che conquisterà così l'immunità in vista della prossima puntata serale del reality show, prevista lunedì 16 gennaio.

Al tempo stesso, però, il concorrente vincitore del televoto di questa settimana, avrà nelle sue mani il "destino" degli altri due vipponi che sono usciti sconfitti.