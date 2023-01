Le polemiche sul Grande Fratello Vip non finiscono mai e, al centro dell'attenzione di queste ore, è finita la giovane Micol Incorvaia. La ragazza è stata travolta da una serie di critiche e polemiche sul web e sui social, dopo che ha cosparso la testa con della cipria.

Tanto è bastato per scatenare le accuse dei fan social del GF Vip, molti dei quali hanno accusato la concorrente di essere poco avvezza alla pulizia della cute.

Micol accusata sul web di non lavarsi i capelli al GF Vip (Video)

Nel dettaglio, l'ultima polemica web sul Grande Fratello Vip riguarda la giovane Micol.

Protagonista di accese sfuriate con Antonella Fiordelisi e di un avvicinamento a Edoardo Tavassi, in queste ultime ore la giovane Incorvaia è finita al centro dell'attenzione e delle polemiche social dopo essere stata inquadrata mentre si cospargeva la testa con della cipria.

Una "strategia" che - secondo le ricostruzioni dei telespettatori attivi sui social - Micol avrebbe utilizzato per mascherare la cute grassa e, per tale motivo, le reazioni dei fan non si sono fatte attendere sul web.

oddio che schifo ma lavarli no? 🤢 pic.twitter.com/NCKhB0L3gE — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) January 6, 2023

Alcuni fan del GF Vip polemici con Micol: 'Che schifo, potrebbe lavare i capelli'

"Ma che schifo, non potrebbe lavarli direttamente?", ha subito sentenziato un utente social del GF Vip dopo aver visto il filmato della scena incriminata che vede protagonista Micol.

"Io voglio capire se non avesse avuto tempo per lavoro o mille impegni, ma state in una casa senza fare nulla dalla mattina alla sera. Potrebbe trovare tempo per uno shampoo", ha commentato un altro spettatore social del reality show di Canale 5.

"Si vede che sono unti, ma lavarli direttamente no?", ha scritto qualcun altro sul web.

"Evidentemente non soffrite di cute grassa. Beati voi che avete sempre la verità in tasca", ha scritto invece un altro utente social del GF Vip, spezzando una lancia in difesa di Micol dopo le numerose critiche.

Intanto, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 7, in programma questo lunedì 9 gennaio su Canale 5.

La nuova puntata serale del Grande Fratello Vip prevista il 9 gennaio su Canale 5

La nuova puntata non prevede una eliminazione diretta dal cast del reality show ma, ci sarà solo la proclamazione del preferito di questa settimana, che conquisterà così l'immunità in vista della prossima puntata serale.

Spazio anche al ritorno di Sonia Bruganelli: dopo aver lasciato spazio a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli per due settimane, la moglie di Paolo Bonolis tornerà a fare l'opinionista in studio al fianco di Orietta Berti, pronta a commentare le vicende e gli sviluppi di questi ultimi giorni.