La serie televisiva turca Terra Amara che promette di conquistare ascolti e il pubblico anche nel 2023, sta continuando a essere ricca di colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime puntate in programmazione su Canale 5, raccontano che Mujgan Hekimoglu dopo aver teso una trappola a Zuleyha Altun cercherà di toglierle la vita spingendola al suicidio per non far finire il suo matrimonio con Yilmaz Akkaya.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan inganna Zuleyha con una lettera

Nei futuri episodi della soap opera, Yilmaz si lascerà del tutto alle spalle la passata storia d’amore con Zuleyha convolando a nozze con Mujgan.

Nonostante ciò quest’ultima e la moglie di Demir continueranno a essere rivali. Intanto entrerà in scena Behice, la zia della dottoressa, che avrà un piano ben preciso per aiutare la parente a liberarsi di Altun. La new entry dopo aver incontrato una bracciante della tenuta le ordinerà di scrivere una lettera e di firmarla a nome di Zuleyha, dopodichè la mostrerà alla nipote facendole credere di averla trovata davanti alla porta di casa sua: Mujgan non potrà che rimanere scioccata nell’istante in cui apprenderà che Altun ha rivelato che Adnan è figlio di Yilmaz. La dottoressa non ci penserà due volte a strappare la missiva, per impedire al marito di scoprire la verità.

Mujgan sarà decisa a vendicarsi della nemica, facendole credere tramite una lettera che Yilmaz le abbia dato un appuntamento in un bosco: la dottoressa quando Zuleyha si recherà sul posto in questione la minaccerà puntandole contro un’arma da fuoco.

Altun ferita gravemente, Demir su tutte le furie con la moglie di Akkaya

La protagonista dello sceneggiato sarà costretta a salire su una roccia e ad appendersi a un cappio sotto lo sguardo di Behice, che assisterà alla terribile scena dietro un albero. Altun oltre a cercare di far ragionare la rivale, tenterà di disarmarla: durante la colluttazione Zuleyha riceverà un colpo di pistola riportando delle gravi ferite.

A questo punto circolerà la voce del tentato suicidio di Altun: a fare chiarezza ci penserà quest’ultima rivelando a Gulten che in realtà Mujgan ha cercato di farla fuori, senza però accorgersi di essere spiata da Sermin, visto che riferirà il contenuto della conversazione a Demir. Quest’ultimo dopo aver fatto delle indagini scoprirà che l’arma con cui sua moglie è stata ferita appartiene a Yilmaz: in preda alla furia Yaman accuserà Mujgan di aver tentato di uccidere Zuleyha.

Akkaya anche se riconoscerà la sua pistola farà finta di credere all’innocenza della consorte, per progettare la sua fuga con Altun. Per concludere Mujgan parlerà con Yilmaz, ammettendo di aver tentato di assassinare la sua ex: Fekeli oltre ad arrabbiarsi con la dottoressa sarà furioso anche con Behice.