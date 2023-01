I colpi di scena nella soap opera Il Paradiso delle signore continuano a non mancare. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 dal 16 a 20 gennaio 2023, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) vorrà andarsene via da Milano non appena la sua ex Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) si fidanzerà a tutti gli effetti con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 20 gennaio: Vittorio dice addio al grande magazzino milanese

Gli spoiler degli episodi in programmazione su Rai 1 da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, dicono che Veronica (Valentina Bartolo) vorrà tornare a lavorare al grande magazzino milanese nell’istante in cui Palma (Valentina Tomada) si metterà alla ricerca di un nuovo impiego.

Intanto Don Saverio (Andrea Lolli) vorrà ostacolare la proposta che Clara (Elvira Camarrone) riceverà da Alfredo (Gabriele Anagni), di iscriversi a una gara in cui sarà in ballo un importante premio. Quest’ultimo all’insaputa del parroco verrà ringraziato da Clara, per l’aiuto con l’allenamento. Irene (Francesca Del Fa) rimarrà colpita quando vedrà Alfredo e Don Saverio vicini.

A proposito di premi, Vittorio (Alessandro Tersigni) ne vincerà uno grazie alla sua campagna pubblicitaria con protagonista Matilde (Chiara Baschetti): a sorpresa Conti si rifiuterà di ritirare il suo premio. Frigerio su consiglio di Adelaide (Vanessa Gravina) vorrà fare pace con Vittorio, per convincerlo a prendere il premio che si è aggiudicato.

Quest’ultimo si renderà protagonista di un colpo di scena quando vorrà accettare una nuova proposta di lavoro in una casa automobilistica sancendo il suo addio al Paradiso. Matilde rifiuterà l’aiuto del marito Tancredi (Flavio Parenti), per effettuare una consegna non semplice. Quest’ultimo non nasconderà la sua gelosia, quando assisterà a una conversazione telefonica tra la moglie e Vittorio: a rassicurare Tancredi ci penserà Umberto (Roberto Farnesi), sempre più deciso ad acquistare Palazzo Andreani.

Barbieri annulla la sua partenza, Veronica apprende la sintonia tra Ezio e Gloria

Nel contempo Francesco (Christian Roberto) sarà deciso a nascondere la sua vera ambizione, mentre Marcello prenderà una decisione per il suo futuro dopo essere caduto nella disperazione totale per il fidanzamento ufficiale tra Ludovica e Torrebruna.

Francesco proverà a guadagnarsi la fiducia e la stima di Salvatore (Emanuel Caserio). Quest’ultimo farà sapere ad Armando (Pietro Genuardi) i suoi dubbi sulla scelta di Marcello di trasferirsi in Australia: il capo magazziniere per impedire a Barbieri di partire sarà deciso a fare una confessione inaspettata. Ferraris non appena Marcello si mostrerà irremovibile, si rivolgerà alla contessa di Sant’Erasmo. La giovane Brancia di Montalto quando saprà dei preparativi del suo ex per il suo viaggio, vorrà avere un nuovo faccia a faccia con lo stesso. Barbieri non nasconderà le sue perplessità sulla sua decisione di lasciare Milano, dopo aver incontrato Adelaide. In seguito Marcello, dopo aver accettato la quota sulla vendita di Palazzo Andreani offerta dalla contessa, potrà annunciare di aver annullato la sua partenza.

Successivamente Francesco riuscirà a farsi assumere in Caffetteria da Salvo.

Veronica non la prenderà bene, quando verrà a conoscenza della sintonia tra il suo compagno Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar). Sia Gemma (Gaia Bavaro) che la madre, si renderanno conto di dover assumere un comportamento diverso con la capocommessa del Paradiso: per tale motivo Veronica inviterà Moreau a cena a casa sua.

Vito e Maria in procinto di baciarsi, telefonata inaspettata da Marco

Maria (Chiara Russo) avrà un’idea geniale da proporre per la collezione di abiti da sposa, ma prima di esporsi dovrà trovare maggiore ispirazione. Finalmente Vito (Elia Tedesco) e la ricamatrice, dopo aver trascorso una serata insieme, saranno in procinto di scambiarsi un bacio: purtroppo a interrompere questo momento romantico sarà Francesco con il suo arrivo improvviso.

Per concludere Armando sarà costretto a coprire Clara e Alfredo, quando Don Saverio li vedrà scappare insieme in bicicletta, invece Marco (Moisè Curia) tramite una telefonata annuncerà il suo ritorno nel capoluogo lombardo.