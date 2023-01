Paura nella notte all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 per Alberto De Pisis. Il giovane concorrente si è ritrovato a fare i conti con uno scherzo decisamente di cattivo gusto che ha visto protagonisti Oriana Marzoli e Luca Onestini.

I due hanno iniziato a rincorrersi all'interno della casa di Cinecittà con un bicchiere di vetro in mano e sono giunti nella camera da letto dove si trovava Alberto, che da poco si era coricato. Immediata la reazione di De Pisis, che non si è fatto problemi a sbottare e perdere le staffe contro i due gieffini.

Alberto indispettito dallo scherzo di Luca e Oriana al GF Vip: paura nella notte in camera da letto

La notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip 7 è stata caratterizzata dallo scherzo messo in atto da Oriana e Luca, che a un certo punto hanno iniziato a rincorrersi per la casa tenendo in mano un bicchiere di vetro, che rischiava seriamente di poter fare del male a qualcuno dei vipponi.

A un certo punto Oriana e Luca si sono diretti nella camera da letto dove si trovava Alberto, e dopo aver urtato contro il comodino presente nella stanza, hanno fatto cadere un altro bicchiere di vetro, scatenando l'ira del giovane concorrente.

Alberto ha perso le staffe e ha dimostrato di essere a dir poco infastidito dal modo di fare dei due gieffini, che senza tanto rispetto sono entrati in camera sua e hanno rischiato di fargli del male con il vetro.

'Potevo morire', paura per Alberto De Pisis al GF Vip

"No, no nel mio letto. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Amore sei pazza. Sai che se tagli una parte della gamba, muori subito. Potevo morire", ha sbottato Alberto contro Orianal che provava a tranquillizzarlo.

"Se ti tagli una parte con un vetro, muori", ha ribattuto ancora a chiare lettere Alberto, confermando di non gradire questo tipo di scherzo.

"Questi scherzi a me non piacciono. Adesso io non dormo per quattro ore. Potevo squarciarmi la gamba con un vetro nel letto", ha aggiunto ancora Alberto, puntando il dito contro Oriana e Luca per lo scherzo di cattivo gusto attuato nel cuore della notte, che ha scatenato il panico in camera da letto.

Lo scontro tra Alberto, Luca e Oriana nella notte al Grande Fratello Vip 7

Insomma, Alberto non le ha mandate a dire ai due gieffini, e non si esclude che tale situazione possa essere motivo di nuove discussioni e scontri verbali tra i vari concorrenti nel corso delle prossime ore, in vista della puntata serale del reality show.

Lunedì 9 gennaio il GF Vip tornerà su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e il ritorno in studio di Sonia Bruganelli come opinionista al fianco di Orietta Berti.