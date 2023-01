I soldi saranno sempre il chiodo fisso di Behice, anche durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La perfida donna andrà alla ricerca dei 30 milioni di lire turche che Yilmaz ha lasciato in eredità dopo la sua morte, visto che nessuno, nemmeno il suo avvocato, saprà dove siano finiti. Per entrare in possesso di tale somma sarebbe anche capace di uccidere Züleyha.

È passione tra Demir e Ümit

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir mentirà a Züleyha e Sevda e cederà alla passione con Ümit. Si recherà nel cuore della notte a casa dell'amante con il pretesto di aiutarla a riparare un tubo rotto, ma la verità sarà un'altra.

Cederà alla tentazione e dal bacio, Demir e Ümit finiranno per trascorrere la notte insieme: sarà la prima volta che Demir tradirà la sua Züleyha.

Ovviamente Demir non saprà di essere solo vittima di un inganno. Infatti sarà Fikret a spingerà Ümit a sedurre con l'inganno Demir, tutto questo per farlo cadere nella sua trappola e concedergli la possibilità di liberarsi definitivamente di lui.

Fikret confessa i suoi sentimenti a Müjgan

Fikret, però, andrà incontro a un problema di cuore. Durante una conversazione con Müjgan capirà che si sta innamorando seriamente di lei, così deciderà di confessarglielo. Lo farà con un po' di timore, perché crederà che la ragazza possa respingerlo, invece non sarà così.

Anche Müjgan prova i suoi stessi sentimenti e gli chiederà di non lasciarla mai. I due suggelleranno il bel momento con un bacio appassionato.

I piani diabolici di Behice

Nelle prossime puntate Müjgan tirerà fuori anche il suo lato più cattivo, quando dovrà risolvere una problematica riguardante Behice. La zia verrà cacciata via dal ranch di Fekeli per aver trattato male alcuni operai.

Müjgan penserà bene di trovarle una nuova casa, ma l'unica sua proprietà è la piccola villa che le ha lasciato in eredità Yilmaz, in cui vivono Gülten e Çetin.

Per sistemare la zia, Müjgan penserà bene di cacciare via Gülten e Çetin dalla villa. Un brutto gesto che alla fine farà star male la giovane dottoressa. Non si potrà dire la stessa cosa di Behice, visto che sarà felice di avere una villa tutta per sé.

Behice vuole l'eredità di Yilmaz

Ora che ha una casa, la preoccupazione principale di Behice sarà trovare l'eredità di Yilmaz. Perché il giovane, prima di morire, aveva intenzione di scappare in Germania con Züleyha e avendo bisogno di denaro, aveva venduto tutte le sue proprietà a Hünkar per un valore pari a 30 milioni di lire turche.

Il giovane è deceduto e nessuna sa dove abbia conservato quei soldi. Per Müjgan quei soldi dovrebbero andare a Züleyha, ma Behice non sarà dello stesso pensiero, al punto che si "renderà disponibile" per uccidere Züleyha pure di ottenere quel denaro.