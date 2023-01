La 29^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 23 gennaio su Canale 5, si è aperta con un faccia a faccia tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Quest'ultima nel mezzo della discussione ha offeso la coinquilina chiamandola "puledra". Ovviamente, sui social non è passata inosservata l'offesa della 24enne salernitana ai danni della sua compagna d'avventura.

Il faccia a faccia

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip, in cui ha mostrato l'antipatia reciproca che c'è tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

La prima ha più volte insinuato che Oriana si sia avvicinata a lei per conquistare Antonino Spinalbese.

Inoltre ha sostenuto che la concorrente venezuelana sia volgare. Dal canto suo Marzoli ha spiegato di non voler avere nulla a che fare con Antonella, poiché la considera una persona invisibile all'interno della casa di Cinecittà. Oriana crede anche che la influencer in principio si sia avvicinata a lei per il grande numero di follower su Instagram.

A quel punto ha chiesto di intervenire Sonia Bruganelli. L'opinionista ha preso le difese di Fiordelisi e ha definito Oriana una persona alla contiua ricerca dell'amore. Dal momento che Marzoli ha provato ad interrompere Sonia, Antonella ha rimproverato la coinquilina ma si è lasciata scappare un'offesa: "Fai parlare puledra". La influencer campana ha ripetuto l'insulto per ben due volte, prima che Alfonso Signorini passasse ad un altro argomento.

Antonella: “Fai parlare puledra”



LEI CHE PARLA TANTO DI SOLIDARIETÀ FEMMINILE, E POI CONTINUA A OFFENDERE UNA RAGAZZA ANCHE IN DIRETTA MONDIALE, CHE SCHIFO#gfvip #oriele #iostoconorianapic.twitter.com/vRCizC35Oy — sisonokevin (@_soleilandia_) January 23, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

La frase offensiva di Antonella nei confronti di Oriana è stata oggetto di discussione sul web.

In particolare, su Twitter alcuni utenti hanno criticato Fiordelisi: "Lei che parla tanto di solidarietà femminile e poi continua ad offendere una ragazza in diretta nazionale". Un altro utente ha affermato: "Pessima e Sonia Bruganelli continua a difendere Antonella". Un telespettatore del Reality Show si è detto stufo delle continue offese che la 24enne rivolge a Marzoli.

Secondo un utente, Antonella andrebbe ripresa dalla regia poiché non può continuare ad insultare le persone che le tengono testa in un confronto. Tra i vari commenti c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Antonella: "Oriana è la prima che la prende in giro". Un altro telespettatore ha fatto notare che non si è trattato di un insulto così grave al punto da chiedere un provvedimento.

Tuttavia, c'è anche chi ha criticato Sonia Bruganelli per avere definito Oriana Marzoli una mitomane: "Mamma mia basta, gli autori non dicono nulla?". Un altro utente ha "minacciato" di non guardare il Grande Fratello Vip 7. Infine c'è chi ha sostenuto che Oriana all'interno del programma venga sempre trattata con superficialità.