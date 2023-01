Tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, sembrava stesse nascendo una nuova coppia. Tuttavia, nella diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 23 gennaio 2023, Daniele ha scelto di nominare Oriana. Nella mattinata di martedì 24 gennaio, ancora in preda alla collera per l’improvvisa nomination e allontanamento da parte di Daniele, Oriana è scoppiata in lacrime.

Le lacrime di Oriana

Durante la mattinata del 24 gennaio, Oriana Marzoli è andata da Attilio, chiedendogli di riferirle cosa gli ha detto Daniele la scorsa notte. Attilio ha iniziato a raccontare dicendo: “Daniele è sempre convinto che tu non sia affidabile.

Io ho consigliato a lui di smetterla con tutti questi tira e molla e di prendere una decisione e spero che ci stia pensando veramente. Tuttavia Daniele avrebbe voluto che fossi stata tu ad avvicinarti ieri sera”. Tuttavia, dinanzi a questa accusa, Oriana Marzoli ha sbottato dicendo: “C’è un limite a tutto e anche io dico basta. Adesso non è successo niente e non mi ha parlato più. Io adesso dico basta e mi fermo. Perchè lui non può fare così ogni volta che gli pare”. Nella discussione a questo punto è interventa Sarah, la quale ha commentato dicendo: “Sono sicura che troverete il modo di scherzare di nuovo e dallo scherzo vi unirete nuovamente. Poni la questione, discutila. Parlate apertamente dei vostri problemi e delle tue perplessità”.

Visibilmente provata da questa situazione e in preda allo sconforto, Oriana è scoppiata a piangere, preoccupata sia dalla nomination, sia dai continui alti e bassi con Daniele. A questo punto Sarah ha aggiunto: “Io penso che per la nomination tu debba stare più tranquilla. Per quanto riguarda Daniele invece, non bisogna mai aspettarsi niente.

Lui ieri è stato anche provato dalla puntata”. Tuttavia Oriana non riesce ad accettare l'improvviso distacco avuto da Dal Moro e ha sentenziato dicendo: “Mi sto stufando. Mi sento sempre colpevolizzata troppo per le mie azioni passate e non posso sempre assecondare i cambi d’umore di tutti”. Poco dopo, Oriana si è sfogata anche con Luca Onestini il quale, trovandola in lacrime, ha cercato di consolarla.

Per tutta risposta, Marzoli ha rincarato la dose contro Daniele, dicendo: “È un egocentrico, pensa solo a se stesso. A lui non interessa di come sto io, pensa solo a se stesso”.

I dubbi di Marzoli sulla relazione con Daniele

Sfogandosi poi con Luca Onestini, Nicole Murgia e Giale De Donà, Oriana ha ammesso di essere perplessa dal comportamento contraddittorio di Daniele. Secondo la vippona, Daniele continua a negare di volere una relazione, nonostante sia costantemente alla ricerca di attenzioni, dimostrando dunque il contrario. Marzoli ha ammesso di essere delusa dal fatto che Daniele non le abbia neanche riservato la minima attenzione dopo la nomination e che adesso rischia anche di essere eliminata a causa sua.

Nicole dal canto suo ha consigliato a Oriana di interrogarsi su ciò che davvero lei cerca in una relazione. A questo punto la venezuelana ha ammesso di avere qualche dubbio ma di voler capire come si comporterà Daniele questa settimana, prima di prendere una decisione definitiva.