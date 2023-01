Nella casa del Grande Fratello Vip 7, in seguito all'ennesimo litigio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, quest'ultimo ha minacciato di abbandonare il programma.

In particolare il giovane ha spiegato a Milena Miconi che, se nella puntata di lunedì verrà fatto passare per il "cattivo" della situazione è pronto ad uscire dalla porta rossa.

Edoardo minaccia di lasciare il gioco

Gli ultimi litigi con Antonella Fiordelisi hanno mandato Edoardo Donnamaria su tutte le furie. Il giovane volto di Forum è stato accusato dalla "partner" di fare strategia e di non difenderla mai dai commenti al vetriolo dei suoi amici.

Nell serata di mercoledì 25 gennaio, il concorrente si è sfogato con Milena Miconi spiegando perché consiglia ad Antonella di modificare i suoi atteggiamenti: il giovane volto di Forum pensa che Fiordelisi prima debba cambiare per sé stessa, poi creare delle basi per costruire un'ipotetica relazione lontano dai riflettori. Dopo gli ultimi litigi, Donnamaria non è disposto a fare un passo indietro: "Non posso darle sempre ragione". Inoltre non tollera che Antonella lo metta sempre a paragone con i suoi ex: "In questo gioco sembra una bambina in un negozio di caramelle". Sulla base di quanto dichiarato Donnamaria ha minacciato di uscire dal Grande Fratello Vip 7 lunedì prossimo: "Se in puntata fanno credere che sono il cattivo che si è avvicinato a Oriana, vi giuro che abbandono il gioco".

Il commento di Milena

Milena ha spiegato il suo punto di vista, spiegando che Edoardo ha ragione quando vuole aiutare Antonella a modificare alcuni aspetti del suo carattere. Per Milena, solo Edoardo e i genitori di Antonella possono aiutarla a raggiungere una certa maturià. In disaccordo, però, Donnamaria ha sostenuto che se Fiordelisi ha determinati atteggiamenti è perché i genitori l'hanno cresciuta in un determinato modo.

Al momento tra i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) non sembra essere stato trovato alcun punto d'incontro.

I motivi del litigio

Il risentimento di Antonella Fiordelisi è iniziato nel post-puntata di lunedì 23 gennaio.

La concorrente aveva apprezzato la nomination di Edoardo ad Oriana: nel vedere Donnamaria di nuovo vicino alla concorrente venezuelana, l'ha ferita.

Nonostante Fiordelisi abbia fatto notare il suo fastidio, il giovane volto di Forum ha ribadito di non essere disposto a mettere da parte gli amici per una frequentazione.

Nella giornata di mercoledì 25 gennaio, Edoardo e Antonella sono arrivati al punto di non ritorno: lui continua a dire di essere amico di Oriana mentre Fiordelisi ha ribadito di non tollerare l'atteggiamento del suo "partner".