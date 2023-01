Martina Nasoni, su Instagram, ha criticato il Grande Fratello Vip 7. Il motivo? La giovane influencer sarebbe dovuta entrare nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa al suo ex Daniele Dal Moro. Nonostante ci fosse stata la disponibilità da parte di Martina (vincitrice del GF Nip 16), all'ultimo sarebbe saltato tutto senza un reale motivo.

Per chi non lo sapesse Daniele e Martina si sono conosciuti al Grande Fratello Nip 16: i due gieffini avevano intrapreso una relazione, ma per incompatibilità caratteriale hanno preferito prendere due strade diverse.

Tuttavia, Dal Moro e Nasoni sono rimasti in ottimi rapporti.

Le parole dell'ex gieffina

Di recente, Daniele Dal Moro ha parlato del rapporto con Martina Nasoni nato all'interno della casa di Cinecittà durante il GF Nip 16. Il giovane mentre si trovava in piscina ha anche fatto un cuore con scritto "Marty".

Per questo motivo Martina Nasoni sarebbe stata contattata dalla redazione del Grande Fratello Vip 7: la influencer sarebbe dovuta entrare per fare sentire l'affetto al suo ex e incoraggiarlo a continuare così nel suo percorso. A quanto pare era stato raggiunto l'accordo con la redazione, ma all'ultimo sarebbe saltato tutto. In seguito alle numerose richieste dei fan ricevute da Martina per andare a fare una sorpresa a Daniele Dal Moro, l'ex gieffina ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Giusto per essere chiara, sono stata contattata e ho dato la mia completa disponibilità.

Poi però è stato tutto annullato". Nasoni non ha spiegato i motivi della trattativa saltata, ma ha precisato che il suo intento era quello di arrivare al Reality Show per portare un messaggio positivo al suo ex fidanzato: "Sarei stata la prima a far sentire a Daniele tutto il mio appoggio".

Ovviamente, è d'obbligo utilizzare il condizionale poiché la redazione del Grande Fratello Vip 7 non ha confermato o smentito la trattativa con Martina Nasoni.

Il presunto retroscena di Amedeo Venza

A fare eco allo sfogo di Martina Nasoni, ci ha pensato l'influencer Amedeo Venza.

Il blogger pugliese tramite una serie di storie su Instagram, ha spiegato che realmente era stata avviata una trattativa per un incontro tra Daniele Dal Moro e la sua ex Martina Nasoni. All'ultimo però sarebbe saltato tutto, perché qualche autore non nutrirebbe simpatia nei confronti dell'ex concorrente.

Come nel caso dello sfogo di Nasoni, è giusto parlare di una supposizione poiché nessuno a Mediaset ha confermato l'antipatia verso Martina.

Il percorso di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7 si sta mettendo in gioco. Il giovane ha mostrato le sue fragilità, parlando del suo periodo più buio. All'interno della casa si è avvicinato molto a Wilma Goich e Nikita Pelizon. Al termine della 27^ puntata invece è scattato il bacio tra Daniele e Oriana Marzoli.