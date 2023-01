La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nelle prossime puntate dello sceneggiato italiano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, le qualità professionali di Francesco Rizzo (Christian Roberto) saranno più evidenti che mai. Avendo lavorato un po' ovunque, il figlio di Palma (Valentina Tomada) riuscirà a integrarsi appieno in Caffetteria, dopo che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) aveva deciso di assumerlo al locale. Complice la soddisfazione di aver trovato un impiego stabile, Francesco finirà per innamorarsi di Maria Puglisi (Chiara Russo), con la quale inizierà anche a lavorare a stretto contatto nella sartoria del grande magazzino milanese.

Il giovane Rizzo, quindi, rispolvererà la sua vecchia passione sartoriale e si troverà in poche settimane a lavorare sia al Bar Bottini che al Paradiso delle Signore 7. Francesco, inoltre, entrerà prepotentemente nella storyline sentimentale tra Vito Lamantia (Elia Tedesco) e Maria, dando il via a un'avvincente triangolo amoroso.

Perché Francesco e Palma sono arrivati a Milano?

Da qualche episodio i fan de Il Paradiso delle Signore 7 hanno potuto fare la conoscenza di due nuove aggiunte nel cast della soap, ovvero Christian Roberto e Valentina Tomada, i quali vestono i panni rispettivamente di Francesco e Palma Rizzo.

La signora Rizzo ha origini siciliane, precisamente di Partanna come Maria, ma si era accorta sin da subito di non essere avvezza a lavorare nei campi, preferendo intraprendere una carriera scolastica che l'aveva portata ad insegnare a Belluno.

A causa della tragedia del Vajont, la quale aveva distrutto casa e scuola dove abitava e lavorava, Palma aveva deciso di partire assieme al figlio Francesco in direzione di Milano, città dove sapeva di poter contare sull'ospitalità della famiglia Amato.

Francesco perderà la testa per Maria

Nei prossimi episodi della fiction daily della prima rete Rai, Francesco rispolvererà la sua vecchia passione per la sartoria e, come felice conseguenza, al giovane Rizzo verrà offerta l'occasione di lavorare a stretto contatto con Maria, compaesana per la quale perderà la testa.

Il figlio di Palma, quindi, si troverà a dividersi tra il nuovo lavoro in sartoria e l'impiego in Caffetteria.

Allo stesso tempo, come anticipato, Francesco finirà per innamorarsi di Maria, ma a far la corte alla giovane sarta siciliana continuerà ad esserci sempre Vito, con Lamantia che ha visto sfumare il primo bacio con Puglisi proprio a causa dell'interruzione del giovane Rizzo.