Le dinamiche della 29^ puntata del Grande Fratello Vip 7 hanno creato nuove tensioni tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In particolare, l'imprenditore è finito al centro delle polemiche per l'atteggiamento che ha nei confronti della coinquilina. Al termine della diretta Oriana si aspettava maggiore supporto dal coinquilino, che però non è arrivato. Il giorno seguente Marzoli ne ha approfittato per dare adito ad un duro sfogo.

Che cos'è successo in puntata?

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui ha mostrato l'atteggiamento altalenante di Daniele nei confronti di Oriana.

In puntata, il diretto interessato ha ribadito di essere attratto dalla concorrente venezuelana. Alla domande se lontano dai riflettori intraprendesse o meno una relazione con Marzoli, l'imprenditore veneto ha risposto di no. Daniele crede che Oriana sia una persona inaffidabile per via dell'atteggiamento mostrato all'interno della casa di Cinecittà: il 32enne crede di essere stato scelto dalla coinquilina solo perché la conoscenza con Antonino Spinalbese è terminata, mentre Luca Onestini ha subito rifiutato di intraprendere una liaison.

Secondo il conduttore del reality show in alcuni casi Dal Moro dovrebbe mettere da parte l'orgoglio e dare più ascolto al cuore. Infine il presentatore ha fatto notare a Daniele di essere sempre sulla difensiva quando si tratta di Oriana.

Lo sfogo di Oriana

La puntata di lunedì 23 gennaio per Oriana Marzoli è stata piuttosto difficile: ha iniziato con il faccia a faccia con Antonella Fiordelisi, poi è stata messa in discussione da Sonia Bruganelli e infine è finita in un televoto eliminatorio contro Nikita Pelizon e George Ciupilan.

Dunque, la concorrente venezuelana si aspettava maggiore supporto da Daniele.

Il giorno seguente la 29^ puntata Oriana ha chiesto ad Attilio Romita cosa le avesse detto Dal Moro. A quel punto il giornalista ha riferito di avere dato dei consigli all'imprenditore: "Lui ha in testa questa cosa che tu non sei affidabile". Dal canto suo Marzoli ha precisato che nonostante sia invaghita del 32enne a tutto c'è un limite: "Non può fare così ogni volte che gli pare".

In un secondo momento la 30enne sudamericana si è sfogata con Sarah ribadendo le stesse cose: "Mi sto stufando". A detta di Altobello, dall'imprenditore non bisogna mai aspettarsi nulla poiché ha un carattere particolare.

Oriana ha parlato anche con Luca Onestini definendo Daniele: "Un egocentrico a cui interessa solo come sta lui". Secondo Edoardo Tavassi la coinquilina dovrebbe concentrarsi sulle persone che la facciano stare bene. Per Nicole Murgia invece, Dal Moro in questo momento non vede Oriana come la sua priorità.