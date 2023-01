L'appuntamento con Uomini e donne continua a promettere colpi di scena e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che si continuerà a parlare del percorso di Federico Nicotera.

Il tronista si ritroverà a dover fare i conti con un sonoro rifiuto da parte della pretendente Carola, che non passerà inosservato, soprattutto in vista della scelta ormai imminente.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, nel corso delle prossime puntate del talk show, finirà per perdere la pazienza in studio.

Federico 'rifiutato' da Carola: anticipazioni U&D nuove puntate 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di febbraio in tv, rivelano che per Federico arriverà il momento di fare i conti con una clamorosa confessione da parte della giovane Carola. La pretendente, assieme ad Alice, è tra le corteggiatrici che sono giunte al rush finale di questo percorso e si giocherà così il tutto per tutto, in vista della fatidica e attesa scelta finale.

Eppure, nel corso delle ultime registrazioni di questa stagione, Carola ha letteralmente spiazzato Federico, confessando che nel caso in cui dovesse esserci una scelta imminente, lei risponderebbe con un "no".

Un sonoro rifiuto quello della corteggiatrice che, nel corso delle prossime puntate del talk show, lascerà senza parole il tronista.

Carola spiazza Federico con un 'no': anticipazioni U&D

Il motivo di questa scelta? Carola ammetterà che, a distanza di un po' di tempo dall'inizio del suo percorso a Uomini e donne, si è resa conto che sarebbero cambiate un po' di cose.

In pratica, la corteggiatrice sostiene di non sentire più lo stesso trasporto nei confronti del tronista, al punto da mettere in discussione quanto c'è stato fino ad oggi, arrivando a dire che il suo sarebbe un "no" in caso di scelta.

Un duro colpo per Federico che, nel frattempo, sarà protagonista anche di una nuova esterna con Alice: il ragazzo deciderà di farle conoscere suo nonno.

Riccardo lascia lo studio: anticipazioni U&D nuove puntate

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Federico Nicotera nel corso delle prossime settimane di questa edizione, grande attenzione anche alle vicende di Riccardo Guarnieri, il quale si ritroverà al centro delle discussioni per il suo legame con Gloria.

Riccardo, infatti, confesserà di aver iniziato a provare qualcosa di forte nei confronti della dama, con la quale è impegnato in una frequentazione da un po' di tempo.

Tuttavia, tali affermazioni da parte di Guarnieri, scateneranno il caos in studio e sentendosi attaccato da tutti, Riccardo deciderà quindi di lasciare lo studio.