Nella serata di martedì 17 gennaio 2023, i concorrenti del Grande Fratello Vip erano intenti a fare un gioco di società per passare il tempo. Tuttavia, Antonella Fiordelisi non è stata coinvolta nel passatempo e, scoppiando in lacrime in compagnia di Attilio e Davide Donadei, Antonella ha iniziato ad accusare un nuovo risentimento nei confronti del suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Tra i due, le cose sembrano nuovamente andare a rotoli.

Fiordelisi furiosa con Donnamaria

L’ex schermitrice, in preda alla collera, è scoppiata a piangere sostenuta da Romita e Donadei.

Antonella ha cercato di spiegare che le sue lacrime sono scaturite dall’impressione di sentirsi esclusa, in quanto nessuno le ha chiesto se voleva unirsi anche lei al gruppo e giocare tutti insieme, il gioco che peraltro aveva proposto lei stessa. Fiordelisi ha ammesso di avercela in primis con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, dicendo: “Io l’ho chiesto e nessuno mi ha considerata. Mi sono allontanata per una lavatrice ed Edoardo, senza neanche preoccuparsi di me, si è messo a giocare indisturbato. Io non sono fatta così. Io con lui non l’avrei mai fatto”. Antonella ha poi aggiunto che le divisioni in casa sono ormai palesi e che secondo lei il suo fidanzato si sta facendo influenzare troppo dal gruppo, dicendo: “Lui si fa influenzare da un gruppo che non mi sopporta, non prova simpatia per me.

Io vorrei essere meno sensibile, preferirei essere fredda”. Con queste parole Antonella ha concluso il discorso, con una rabbia nella voce, mai sentita prima.

Il commento di Selvaggia Roma verso Antonella

Come spesso accade in un reality super seguito come il Grande Fratello Vip, molte influencer o donne dello spettacolo, rilasciano interviste dove esprimono il loro pensiero in merito al programma.

Intervistata da Casa Pipol, Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo (che a sua volta è l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi), ha espresso la sua in merito all'ex schermitrice, rivelando: "Antonella mi piaceva. Lei era partita bene, mi piaceva che aveva questa voglia di difendere i più deboli da chi era troppo aggressivo.

Tuttavia lei ha poi riversato questa sua aggressività nei confronti di Edoardo Donnamaria. Per me lei è troppo insicura e dovrebbe scendere dal piedistallo. Con Edoardo non è una bella storia, è una relazione tossica". Selvaggia ha poi detto di non capire neanche l'atteggiamento del padre di Antonella, il quale dovrebbe lasciare la figlia alle sue esperienze, senza intromettersi. Successivamente Roma ha parlato anche degli altri concorrenti, dicendo che non le piace nessuno, che Pamela Prati è molto abile a cambiare le carte in tavola e che secondo lei a vincere il programma, sarà Edoardo Tavassi.