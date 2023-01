Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20 su Rete 4, nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily di stampo bavarese ideata da Bea Schmidt, in merito agli episodi che andranno in onda da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio, raccontano che Max e Vanessa temeranno per la vita di Gerry, in quanto la salute del ragazzo peggiorerà sempre più. Il fitness trainer, intanto, chiederà alla schermitrice una seconda chance sentimentale. Nel frattempo il golfista, finalmente, si risveglierà e non vedrà l'ora di ricevere la promessa che Shirin deve mantenere nei suoi confronti.

Lia, in preda ai fumi dell'alcol, bacerà Erik, mentre Ariane mediterà di lasciare il Fürstenhof. Christoph rileverà metà delle quote dell'hotel appartenenti alla dark lady, nel frattempo Shirin si cimenta nella lettura di un classico di Oscar Wilde pur di coltivare degli interessi in comune con Henning.

Vanessa e Max temeranno per la vita di Gerry

Gli spoiler di Tempesta d'amore, riguardo alle puntate in onda dal 30 gennaio al 5 febbraio, anticipano che la salute di Gerry peggiorerà drasticamente, tanto che sia il fratello che Vanessa temeranno per la sua vita.

Max chiederà alla giovane Sonnbichler di dargli un seconda possibilità nella loro storia d'amore, nel frattempo Shirin si sentirà in colpa per non aver apprezzato sino in fondo l'affetto che Gerry le dimostrava ogni giorno.

Quando il golfista finalmente riprenderà coscienza, non vedrà l'ora che Ceylan tenga fede alla promessa fattagli in precedenza.

Cornelia non vedrà molte speranze di riconciliazione con l'ex partner Robert, quindi affogherà le proprie frustrazioni fiondandosi nello spumante al caffè Liebling.

Erik, vedendo Lia ubriaca, si rivelerà premuroso decidendo di portarla a casa Sonnbichler.

A quel punto Holle capirà di essere attratta dal dark man e lo bacerà.

Christoph acquisterà metà delle quote del Fürstenhof di Ariane

Ariane mediterà di cedere le azioni del lussuoso hotel, ma al contempo non vorrà alzare i tacchi senza portare con sé Robert, soprattutto perché temerà che i sentimenti tra il giovane albergatore e Lia possano riaffiorare.

Constanze e Paul, su commissione di Christoph, stileranno un documento strategico per il futuro dell'hotel, mentre Josie si metterà a disposizione prendendo parte alla campagna, ma non riuscirà a trovare l'idea idonea allo scopo.

Grazie al documento fresco d'intrigo, Ariane cederà metà delle sue quote a Christoph e ne sarà entusiasta, anche se continuerà a temere per il futuro della sua relazione con Robert.

Henning e Shirin si renderanno conto di non avere granché punti in comune, quindi l'inserviente si cimenterà nella lettura di un classico di Oscar Wilde pur di avvicinarsi agli interessi del cugino di Maja.