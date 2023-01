La distanza tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sembra diminuire. Dopo i litigi dei giorni scorsi, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno cercato l'ennesimo confronto. Secondo il giovane volto di Forum la coinquilina vorrebbe passare per vittima, quando in realtà dovrebbe essere lui quello che si è sentito mancare di rispetto. Nel botta e risposta Edoardo ha "minacciato" di rendere pubbliche alcune conversazioni avute con la "partner" lontano dai microfoni.

'Donnalisi' ancora distanti

Nella serata di domenica 29 gennaio, Edoardo e Antonella si sono confrontati all'interno del van.

In particolare, il giovane volto di Forum ha ribadito di non aver mai pronunciato delle offese: "Sto dicendo che mi hai rivolto degli appellativi vergognosi". Il diretto interessato ha precisato che è lui quello ad essere stato offeso dalla influencer salernitana e non viceversa.

A quel punto Fiordelisi ha chiesto a Edoardo Donnamaria se ricorda quello che le ha detto la notte di Capodanno. Tale affermazioni ha mandato su tutte le furie Donnamaria che, a sua volta ha messo in guardia Antonella: "Vogliamo parlare di quello che abbiamo detto quando non sentiva nessuno?" Nel vedere perplessa la 24enne, Edoardo ha proseguito spiegando che se dovesse rivelare tutto quello che si sono detto Antonella farebbe una brutta figura: "Attenta a quello che dici quando parli di cose dette quando nessuno sentiva".

La reazione di Fiordelisi

Successivamente i due coinquilini hanno continuato a discutere per capire se la frequentazione avrà o meno un futuro.

Antonella Fiordelisi è convinta di essere dalla parte della ragione. Inoltre crede che Edoardo sia stato influenzato dai suoi amici: "Ti hanno fatto il lavaggio del cervello". Poi ha sostenuto che un fidanzato dovrebbe prendere le difese della "partner" anziché schernirla davanti agli altri.

Fiordelisi non ha gradito di essere stata definita "finta" per l'ennesima volta, al punto da aver accusato che Donnamaria in questi mesi non ha capito nulla di come è fatta.

La 24enne campana non comprende perché Edoardo abbia avuto un cambiamento repentino nei suoi confronti. Infine infastidita per non avere trovato un punto d'incontro Antonella ha abbandonato la conversazione.

I motivi dei dissapori

I motivi dei dissapori tra Edoardo e Antonella sono nati da una nomination: Donnamaria nella 29^ puntata del reality show ha fatto il nome di Oriana Marzoli, ma successivamente si è pentito.

L'atteggiamento del "partner" non è piaciuto a Fiordelisi, al punto da aver insinuato che il giovane volto di Forum sia un doppiogiochista. Al contrario, Donnamaria non è disposto a chiudere l'amicizia con Oriana per compiacere Antonella.