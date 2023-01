Emergono sospetti su Ida e Alessandro, la coppia nata quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne. I due volti del trono over ormai da circa tre mesi stanno portando avanti la loro frequentazione, ma in queste ore è arrivata una clamorosa segnalazione, riportata sul web da Deianira Marzano che non è passata inosservata.

In pratica, Ida e Alessandro verrebbero accusati di fingere e di portare avanti una farsa in merito alla loro storia d'amore, nata nello studio del talk show Mediaset.

Sospetti sulla coppia Ida-Alessandro nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, la coppia Ida-Alessandro continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica ma, sui social, è venuta fuori una clamorosa segnalazione che non è passata affatto inosservata.

Secondo a quanto riportato da Deianira Marzano, Alessandro avrebbe confessato ad alcuni amici che in realtà, quella con Ida non sarebbe una storia d'amore a tutti gli effetti.

"Millantano questo grande amore, ma sono amici", si legge nella segnalazione social che getta ombre sul conto della coppia nata quest'anno nello studio di Uomini e donne.

'Tutta una farsa', i dubbi su Ida e Alessandro dopo la scelta a Uomini e donne

Insomma, il sospetto è che Ida Platano e Alessandro starebbero prendendo il giro il pubblico e soprattutto gli spettatori del talk show di Maria De Filippi che in questi mesi avrebbero creduto nella loro storia d'amore.

"Qua dicono sia tutta una farsa", ha subito aggiunto l'esperta di Gossip Deianira senza nascondere i suoi dubbi sul conto della coppia nata a Uomini e donne.

In attesa di scoprire se Ida e il suo fidanzato replicheranno a questi sospetti che alleggiano sul loro conto, proprio nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, si è tornato a parlare della dama siciliana.

Ida vorrebbe tornate a Uomini e donne per parlare con Riccardo Guarnieri

Il motivo? Maria De Filippi ha svelato che Ida non avrebbe affatto gradito alcune dichiarazioni rilasciate dal suo ex Riccardo Guarnieri e, proprio per questo, avrebbe fatto presente la sua intenzione di voler tornare in studio per avere un confronto diretto con Guarnieri.

Di conseguenza, in vista delle prossime registrazioni di Uomini e donne previste il 3 e 4 febbraio 2023, non si esclude che Ida possa rimettere piede in trasmissione per chiarirsi con Riccardo Guarnieri.

E, in tal caso, c'è da scommettere che tale confronto non passerebbe inosservato dato che, ad oggi, sono ancora tantissimi i fan della trasmissione che sperano in un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo e qualcuno ipotizza che, in realtà, la dama siciliana non avrebbe mai dimenticato del tutto il suo storico ex fidanzato pugliese.