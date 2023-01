L'appuntamento con il Grande Fratello Vip torna in onda lunedì 16 gennaio 2023 con una nuova puntata in onda come sempre su Canale 5 dalle 21:30 circa.

Al centro dell'attenzione ci sarà il risultato del nuovo televoto di questa settimana, che vede in lizza anche Nikita Pelizon.

Occhi puntati anche sul giovane Antonino che, dopo diverse settimane di assenza, potrebbe finalmente rientrate nella casa di Cinecittà.

Nikita a rischio uscita: anticipazioni Grande Fratello Vip del 16 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip del 16 gennaio 2023 rivelano che ci sarà spazio per l'esito del televoto eliminatorio che vede in lizza Nikita, Nicole Murgia e Dana Saber.

Una delle tre concorrenti di questa settima edizione del reality show dovrà abbandonare definitivamente il cast del reality show di Canale 5.

Un risultato particolarmente atteso dal pubblico, data la presenza di Nikita Pelizon, tra i volti più amati dagli spettatori di questa settima edizione.

Nel corso di questa nuova puntata serale del GF Vip potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in casa di Antonino Spinalbese.

Antonino potrebbe tornare in gioco: anticipazioni GF Vip del 16 gennaio

La scorsa settimana Alfonso Signorini svelò che Antonino ha terminato la sua degenza in ospedale e attualmente si trova in isolamento per il periodo di quarantena obbligatoria prima del rientro in casa.

Non si esclude, quindi, che questo lunedì sera possa nuovamente riunirsi con il resto dei vipponi rimasti in gioco nella casa.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata del GF Vip nel prime time del 16 gennaio, ci sarà un nuovo cambio programmazione per il reality show nel corso del mese di febbraio.

Le novità riguarderanno il ritorno della doppia puntata serale su Canale 5: dopo la sospensione per il periodo delle feste natalizie, il reality show tornerà ad avere due appuntamenti in prime time.

Cambio programmazione per il GF Vip: il reality show sfida anche Sanremo 2023

Come se non bastasse, quest'anno il reality condotto da Alfonso Signorini avrà anche il compito di dover sfidare il Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus.

Mediaset, infatti, ha deciso di non interrompere la programmazione del prime time di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 durante la settimana in cui sarà in onda la kermesse musicale.

La seconda puntata settimanale del GF Vip dovrà vedersela proprio con una delle serate del Festival diretto e condotto da Amadeus. Come se la caverà il reality show in questa sfida del tutto inedita contro la kermesse di Rai 1? Riuscirà il programma di Canale 5 a mantenere una buona media di spettatori? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.