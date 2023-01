Al Grande Fratello Vip il malumore tra i vipponi continua e in una situazione di convivenza forzata, ogni frase può essere fraintesa e sfociare in un nuovo litigio. Ecco che nella serata di mercoledì 18 gennaio 2023 Antonella, furiosa per le continue provocazioni di Oriana e Luca, ha sbottato contro i due vipponi, accusandoli di essere cattivi.

Grande Fratello, scontro tra Fiordelisi, Onestini e Marzoli

Tutto è iniziato mentre i vipponi stavano giocando nel cortiletto. Tra un ballo e l’altro Oriana non ha perso tempo per cercare di provocare Antonella, accusandola di averle copiato anche l’acconciatura dei capelli.

Tra le due vippone il clima si è acceso sempre di più, fin quando l’ex schermitrice ha sbottato dicendo: “Non ti rendi conto delle figure che stai facendo. Menomale che non sono tutte così le donne e gli uomini. Onestini mi riferisco anche a te, vergognati! Giocando esce fuori la cattiveria delle persone, c’è un limite a tutto, siete cattivi”.

Oriana Marzoli ha continuato ad ignorare le critiche mosse da Antonella: “Dovete fare come me, potete divertirvi senza problemi”. Onestini però, sentitosi attaccato da Fiordelisi, ha sbottato dicendo: “Chiedi scusa per le frasi che hai appeno detto, perchè fai più bella figura. Ascolta questo mio consiglio Antonella”. A questo punto Fiordelisi ha continuato a rincarare la dose contro i due vipponi: “Potete anche essere belli fuori, ma dentro siete brutti e valete zero.

Se loro due mi vogliono provocare, facessero pure. Io non ci casco. Luca spiegami cosa c’entri tu. Ogni volta che Oriana mi provoca e si mette in mezzo ad una discussione, tu ti accodi”.

Nel cortiletto della casa del Grande Fratello Vip il clima è diventato sempre più acceso: Onestini ha continuato a dire di voler spiegazioni da Antonella, la quale le ha però negate: “Non capisco perchè dovrei parlare con uno come te e perdere tempo”.

Davide contro Oriana Marzoli

Dopo l’ennesima lite tra Oriana e Antonella, Davide Donadei, rimasto solo con alcuni vipponi, ha deciso di esprimere la sua in merito al comportamento della venezuelana. Il ragazzo ha così ammesso di non sopportare più il comportamento di Oriana, quella che era nata come una semplice antipatia reciproca, pare invece si stia trasformando in una vera e propria rivalità.

Il vippone, commentando con Antonella e Nikita, ha rivelato: “Non porta rispetto e non merita il mio rispetto. Io non so quanto posso ancora resistere. Io neanche la saluto e neanche le do il buongiorno”. Secondo Donadei, l’atteggiamento di Oriana e, di riflesso, quello di Luca Onestini, sarebbero due comportamenti poco naturali, ma viziati dalle loro continue partecipazioni ai reality show. Davide ha poi sentenziato: “Per me tutto quello che fanno è programmato”. A questo punto nella discussione si è inserita anche Nikita, dicendo: “Lei ha raggiunto il suo scopo. Stiamo ancora parlando di lei”.