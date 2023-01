Züleyha, nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, vivrà un periodo sentimentale finalmente sereno e sorprendentemente al fianco di suo marito Demir. La ragazza, però, lo vivrà con un peso sul cuore, visto che nella sua mente ci sarà sempre il suo amato Yilmaz. Forse crederà di non fare la cosa giusta amando Demir, ma grazie a un sogno in cui vedrà Yilmaz avrà la risposta giusta a tutti i suoi dubbi.

L'amore tra Demir e Züleyha

Züleyha ha vissuto un periodo per niente facile dopo il decesso di Yilmaz, ma nelle prossime puntate proverà a voltare pagina accanto al suo marito ufficiale: Demir.

Se in un primo momento avevano deciso di vivere insieme solo per il bene dei loro figli, per questo motivo Demir aveva intrapreso una tresca clandestina con Ümit, dopo l'incidente della foresta le cose sono cambiate.

Züleyha si è ritrovata abbandonata nelle foresta a causa della perfidia di Fikret, ma quando è stata ritrovata da Demir ha avuto modo di fare pace con se stessa, dichiarando per la prima volta al marito di amarlo. È stato un momento veramente molto intenso, visto che Züleyha e Demir hanno suggellato il loro amore con un bacio.

Züleyha ama Demir, ma nel suo cuore ci sarà per sempre Yilmaz

Nonostante tutto nel cuore di Züleyha ci sarà sempre e solo Yilmaz, ma il giovane purtroppo non tornerà più, per questo motivo la ragazza si farà travolgere dall'amore per Demir, ormai totalmente cambiato e pronto a prendersi cura di lei.

Prima di passare a miglior vita, Yilmaz ha chiesto a Demir di prendersi cura di Züleyha e dei bambini, e lui ha mantenuto la sua promessa.

Züleyha sogna Yilmaz, lui le parla di Demir

Durante la notte Züleyha farà un sogno, in cui i protagonisti saranno proprio lei e Yilmaz. Il giovane si avvicinerà a lei e le dirà: "Züleyha, io me ne vado".

La ragazza inizierà a piangere, conscia del fatto che non riuscirà a vivere senza di lui, ma il giovane proverà a consolarla: "Non devi piangere per me. Ora al tuo fianco hai Demir che ti ama davvero e tu devi contraccambiare il sentimento".

Quando Züleyha si sveglierà si sentirà più "leggera", come se non avesse più un peso nel cuore.

Racconterà il sogno a Sevda e il pensiero di entrambe sarà il medesimo: Yilmaz ha pensato al bene di Züleyha fino all'ultimo minuto della sua vita e ora con questo sogno le ha dato anche la sua benedizione. La ragazza ammetterà di sentirsi finalmente libera di amare Demir. È molto felice della bella storia d'amore che sta vivendo al fianco di suo marito: i loro sentimenti, dopo tanto tempo, sono veramente sinceri. Ormai è un uomo diverso, non è più il Demir violento e possessivo di una volta, e questa nuova veste a lei piace davvero.