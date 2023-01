Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è certamente uno dei legami più difficili di questa edizione del Grande Fratello Vip. I due, sin dall’ingresso in casa, hanno dimostrato interesse reciproco fino ad essere la prima coppia di questa edizione del reality. Tuttavia, tra le neo coppia, non sempre il legame è stato rosa e fiori e spesso, nel corso delle settimane, i due hanno litigato e poi hanno fatto pace, fino ad arrivare al punto di giurarsi di non voler più tornare insieme e solo qualche giorno fa i due sembravano nuovamente innamorati e felici.

Ad ogni modo, durante la giornata di venerdì 6 gennaio 2022, Antonella ha fatto marcia indietro, rivelando di non voler più avere a che fare con Donnamaria.

Antonella ritorna sui suoi passi con Donnamaria

Tutto è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, quando Edoardo Donnamaria è andato da Antonella per parlare e cercare un chiarimento. I due, si sono poi rimessi insieme, ma la mattina qualcosa nell’ex schermitrice sembrava essere cambiato.

Antonella, parlando in Confessionale, ha rivelato: “Tra me e lui c’è sicuramente tanta attrazione fisica, ma il problema sono che tra noi due ci sono sempre continue battaglia. Io ho ceduto nella notte solo perchè lui mi ha detto cose carine, ma lui ha scelto il branco.

Mi sono pentita, lui deve starmi lontano, non riesco a guardarlo”. Fiordelisi ha poi aggiunto che il cedimento della notte precedente è stato dovuto ad una debolezza e al fatto che Edoardo le ha fatto delle promesse d’amore, toccando così il suo punto debole. Tuttavia l’ex schermitrice ha continuato a ripetere di volergli stare lontano, perchè non riesce più a guardarlo con gli occhi di prima.

Uscita dal confessionale, Antonella si è recata da Edoardo, dicendogli: “Ti metterò alla prova e poi valuterò. Io mi differenzio da voi, dalla massa. Voi valete zero e tu hai scelto il branco, quindi io non ci sono più per te, te lo dico una volta per tutte”. Donnamaria, confuso dall’atteggiamento della ragazza, è andato in confessionale dicendo di non capire come mai Antonella nel pomeriggio gli ha chiesto scusa, e poi la mattina si è svegliata con questa motivazione e questa uscita.

Il consiglio di Nicole ai Donnalisi

Intanto nella casa, nella serata del 6 gennaio 2023, Antonella e Donnamaria hanno confessato al resto della casa di non stare insieme ma di essere in fase di valutazione. Tuttavia, Nicole Murgia, convinta che il loro rapporto sia partito con il piede sbagliato, replica: “Secondo me dovete cambiare delle cose”. Edoardo si dice d’accordo con quanto detto da Nicole e ammette che se tornasse indietro, all’inizio del programma, si comporterebbe in maniera diversa, evitando di dare tutto e subito. Il discorso è poi andato avanti e Donnamaria rivela di essere preoccupato per le continue mancanze di rispetto da parte di Antonella, spesso fatte solo per lo scopo di farlo ingelosire.