Non è durata neppure 48 ore la separazione tra i "donnalisi": la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 7, infatti, sembra essersi già riappacificata. Al termine della 23esima puntata, Antonella ed Edoardo si sono parlati, ma in un primo momento hanno continuato a litigare: il romano si è anche messo piangere ripensando alle giornate difficili che ha vissuto nell'ultima settimana, e questo ha fatto piacere a Fiordelisi. Attorno alle 4 del mattino, i due sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si baciavano con passione.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Antonella aveva detto addio a Edoardo solo un giorno fa, ma l'intervento di Alfonso Signorini in puntata sembra aver fatto cambiare idea a entrambi. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha spronato i due giovani a pensare bene al sentimento che provano l'uno per l'altro, valutando se è il caso di interrompere la relazione per delle incomprensioni che si possono risolvere con il dialogo.

Al termine della diretta del 17 dicembre, i "donnalisi" si sono confrontati a lungo nel cortiletto della casa: inizialmente sono riemersi gli stessi problemi che hanno portato alla rottura di pochi giorni fa, ma a tarda notte la passione ha preso il sopravvento.

Prima di lasciarsi andare a baci e abbracci, Fiordelisi e Donnamaria hanno parlato della gelosia di lui nei confronti di Antonino e del ruolo che ha Oriana nel loro rapporto.

La crisi tra le mura del Grande Fratello Vip

Nel ripensare alle giornate difficili che ha vissuto da quando si è allontanato dalla fidanzata, Edoardo è scoppiato a piangere: la reazione di Antonella alle lacrime del compagno ha spiazzato in negativo i telespettatori.

La ragazza ha riso compiaciuta del dolore di Donnamaria e, a domanda diretta sul perché lo stesse facendo, ha risposto: "Mi piace se stai male per me. Sono sadica e anche masochista. E poi sono stata tanto male anche io".

Chi ha assistito a questo dialogo, ha criticato l'atteggiamento infantile dell'influencer. "Ma puoi godere se il tuo ragazzo sta male?

Quanto è tossica questa relazione".

Non è la prima volta che la 24enne mostra soddisfazione nel vedere la sua dolce metà soffrire a causa sua: l'altra sera, ad esempio, Edoardo era a letto stremato dall'ennesima lite con Antonella e lei gli faceva smorfie e boccacce alle spalle.

Il chiarimento al Grande Fratello Vip

Antonella non si è mai scusata con Edoardo per le cose che ha fatto che l'hanno ferito (a partire dai ripetuti contatti fisici con Antonino mentre faceva l'imitazione di Oriana), anzi ha sottolineato che sarebbe lei la "parte lesa" perché nei giorni scorsi avrebbe ricevuto varie mancanze di rispetto dall'uomo che ama.

Il concorrente del Grande Fratello Vip non è riuscito a tenere il punto come quando l'altra sera ha sbottato dicendo "io una così non la voglio, è finita"; attorno alle ore 4 del mattino, le telecamere del reality-show hanno ripreso i "donnalisi" mentre si scambiavano un bacio appassionato.

Donnamaria, dunque, ha ceduto al forte sentimento che prova per Fiordelisi, dalla quale ha ammesso di non riuscire a stare lontano per più di qualche ora e senza la quale non si immagina tra le mura di Cinecittà.

La giovane è apparsa ancora più compiaciuta dalle parole del compagno e sempre più convinta di essere dalla parte della ragione nella diatriba che aveva portato alla rottura di alcuni giorni fa.

La coppia, dunque, sembra essersi ritrovata a distanza di 48 ore dall'addio e dopo che Alfonso Signorini ha fatto ragionare entrambi sull'importanza di quello che hanno costruito all'interno della casa da quando si sono conosciuti a metà settembre.