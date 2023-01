Dal post-puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 23 gennaio, era calato il silenzio su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L'imprenditore veneto si era allontanato perché si è sentito attaccato nei suoi valori. Nella notte tra venerdì e sabato 28 gennaio, però, c'è stato un chiarimento tra i due coinquilini. Al termine di una lunga chiacchierata, Oriana e Daniele si sono abbracciati e hanno messo un punto ai dissapori dei giorni precedenti.

Il chiarimento notturno

Sebbene Oriana si sia detta delusa da alcuni atteggiamenti di Daniele, ha deciso di avere un nuovo confronto.

Nel dettaglio, la concorrente venezuelana ha spiegato al coinquilino che questa settimana potrebbe rischiare di uscire dalla casa di Cinecittà, poiché è in televoto molto difficile. Dunque, non vorrebbe lasciare delle situazione in sospeso.

In cortiletto, i due coinquilini hanno iniziato a riflettere sul loro rapporto. L'imprenditore veneto ha spiegato di essersi isolato perché quando sta male preferisce la solitudine. Al contrario, Marzoli ha confidato che si sarebbe aspettata maggiore supporto, visto che il prossimo lunedì potrebbe essere eliminata dal reality show. Nel momento in cui il 32enne veneto ha ribadito che non tutti reagiscono allo stesso modo, Marzoli si è detta d'accordo. Successivamente, il confronto si è spostato sulla scarsa fiducia che Daniele nutre nei confronti della concorrente venezuelana, anche se ha precisato che Oriana non gli ha mai mancato di rispetto.

Secondo Oriana, Daniele dovrebbe darle la possibilità di farsi conoscere e non mettere un muro per via di quello che è stato il suo percorso dal suo ingresso.

A quel punto, Dal Moro ha fatto una proposta alla coinquilina: "Facciamo un passo indietro".

Comunque non ci siamo focalizzati abbastanza sul fatto che lei dice “l’unica che ti piaceva di questa casa sono io” e lui dice “l’unica che mi PIACE di questa casa è Oriana” 👀 #oriele pic.twitter.com/iBtPXSAq3J — • 𝓔 • (@eee_hs25) January 28, 2023

La situazione degli 'Oriele'

La conversazione si è svolta con toni piuttosto pacati.

Oriana ha rivelato di esserci rimasta male che Daniele abbia cercato conforto in Nikita, ma l'imprenditore ha fatto notare che tra lui e la modella triestina l'amicizia è nata dallo scorso settembre.

Successivamente, i due coinquilini si sono stuzzicati a vicenda, tanto che Dal Moro con tono ironico ha affermato: "L'unica in questa casa che mi piace è Oriana".

Arrivati in zona biliardo, Marzoli ha chiesto a Daniele se lontano dalle telecamere ci sarà la possibilità di una conoscenza più approfondita. Senza giri di parole l'imprenditore ha affermato: "Non lo so".

Dopo una partita a biliardo, i due concorrenti si sono nuovamente stuzzicati, fino a sancire la pace. Daniele e Oriana si sciolti in un abbraccio e sono arrivati ad un nuovo punto di partenza: gli "Oriele" (nome utilizzato dai fan) per quanto cercano di stare distanti, trovano sempre il modo per fare pace.