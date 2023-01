Nella casa del Grande Fratello Vip l’arrivo del nuovo anno ha portato un malumore crescente: ormai da una settimana infatti i concorrenti della casa più spiata d’Italia non fanno altro che litigare.

L'ultima discussione nella serata di martedì 3 gennaio 2023 quando Dana Saber ha iniziato a provocare Edoardo Donnamaria, insultandolo e chiamandolo “cane”. Dopo aver sopportato varie frecciatine, Donnamaria ha sbottato contro la donna e tra i due si è scatenato un nuovo litigio.

La lite tra Dana ed Edoardo Donnamaria

Edoardo, stanco della continue battute di Dana, ha sbottato dicendo: “Mi hai dato del cane due volte.

Tu hai il cervello fuso, non stai bene, sei una pazza che ride come una cretina. Io sarò un cane, ma avrò un cervello funzionante”. Donnamaria ha poi dato a Dana anche della cattiva, perfida e matta aggiungendo che per giustificare una nomination, arriva persino a inventare cavolate. Dinanzi a questa risposta di Edoardo, Dana è andata su tutte le furie, rincarando la dose: “Ti ho dato del cane e ho fatto bene. Sei forse tu allora lo scienziato della casa, io ridevo di te cane e non di Antonella che sta male. Sei uno scienziato trasformato in cane da Oriana. Tu sei un cane è un dato di fatto, cretino, ipocrita e non fare il fenomeno”.

Saber, non paga di questi attacchi, ha poi accusato Donnamaria di essere al Grande Fratello Vip solo perchè non poteva fare altrimenti, mentre lei invece può uscire quando vuole, perchè fuori ha altre possibilità di lavoro.

Dana ha poi accusato Edoardo di aver dato della poco di buono ad Antonella e di aver toccato Oriana, appellandolo poi nuovamente come cane, ridicolo, cretino e patetico. Tra i due dunque sembra che la scintilla sia ormai scoccata, non resta che attendere i prossimi giorni per capire se tra Edoardo e Dana ci saranno nuovi scontri.

Edoardo e Antonella di nuovo vicini

Intanto, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essersi acceso un barlume di speranza e di pace. I due, dopo aver discusso e aver ribadito di non voler tornare insieme, si sono appartati in cortile sotto le coperte. A fare la prima mossa è stato Edoardo: “Inutile che racconti la storia di quella che non vuole stare con me, non ci crede nessuno.

Tra noi due ci vorrebbe un trattato di pace, con condizioni che tu non rispetterai e io si, come sempre”. Il vip ha proseguito nel suo tentativo di chiarimento con Fiordelisi, dicendo che loro due non potranno mai essere solo amici, perchè non lo sono mai stati. Antonella, seppur risentita, si è detta convinta che una tregua forse potrebbe servire per avere una convivenza più semplice. Pare dunque che Donnamaria e Antonella potrebbero ritrovare la serenità perduta nei giorni precedenti.