Dana Saber è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Modella, è nota nel mondo della moda grazie alle collaborazioni instaurate con diversi e importanti brand.

Quanti anni ha Dana Saber? Carta d'identità

Nome e cognome: Dana Saber

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Data di nascita: 23 marzo 1993

Età: 29 anni

Peso: non disponibile

Altezza: non disponibile

Professione: modella

Cosa fa nella vita Dana Saber?

Dana Saber è una modella, molto conosciuta nel mondo della moda per le collaborazioni con i più importanti brand del settore.

Al grande pubblico, soprattutto a quello social, è conosciuta per diversi gossip che l'hanno vista come protagonista. In particolare è diventato virale un video, pubblicato nell'estate del 2022 da Whoopsee, che la ritraeva mentre baciava Dayane Mello.

I primi giorni della casa

Dana Saber entra ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata del 19 dicembre. Il giorno seguente, durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi, le confida le sue prime impressioni sugli altri coinquilini della casa. Secondo Dana, le donne sarebbero più restie ad avvicinarsi a lei e a fare la sua conoscenza.

I video sui social network

Dana Saber si è presentata nella casa come una ex conoscenza di Antonino Spinalbese.

A quanto pare, diversi anni prima, lui le avrebbe tagliato i capelli nel salone in cui lavorava a Milano e successivamente si sarebbero visti per un drink. Quella sera, proprio per proteggerle i capelli dal vento e dal freddo, Antonino le ha regalato una sciarpa, che lei ha conservato per tutti questi anni. Antonino, davanti a questo racconto, è rimasto sbigottito, perché non si ricordava niente.

Dobbiamo rinfrescare la memoria al nostro Antonino... 👀 #GFVIP pic.twitter.com/8vpgAioXWQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 19, 2022

Le reazioni dei fan

Non è ancora chiara l'accoglienza che verrà riservata a Dana Saber dal pubblico del Grande Fratello Vip. Ad alcuni non è piaciuto il fatto che la modella sia ricorsa al ricordo con Antonino per farsi conoscere al grande pubblico.

"Lo capite che Antonino nemmeno la conosce questa? A me fa schifo il modo in cui debba per forza essere accostato a una donna. Non vedo l’ora che se ne vada da questo programma", ha scritto un utente su Twitter.

"Vi prego Dana si è tenuta la sciarpa di Antonino e quest’ultimo nemmeno se la ricorda", ha scritto un altro spettatore sui social.

Dana Saber, l'amicizia con Alberto De Pisis e altre curiosità

Dana Saber, tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, annovera uno dei suoi migliori amici: Alberto De Pisis.

Dana ha origini marocchine ma è cresciuta in Italia. Ha frequentato l'università a Trieste.

Tutto quello che devi sapere

La paparazzata con alcune ex vippone

Durante la paparazzata tra Dana Saber e Dayane Mello era presente anche un'altra vippona, Soleil Sorge, molto amica delle due ragazze.

Durante la puntata del 19 dicembre del Gf Vip, però, è saltato fuori che durante quell'uscita era presente anche un altro vippone, Alberto De Pisis.

La finale del Grande Fratello Vip 7 ad aprile 2023

La settima edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre. Secondo alcune indiscrezioni l'ultima puntata potrebbe andare in onda il 3 aprile 2023.