Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon sembra ormai essersi chiuso definitivamente. I due, dopo un’iniziale conoscenza, se ne sono poi dette di cotte e di crude, senza perdere la minima occasione per lanciarsi delle frecciatine. Luca e Nikita sembrano dunque non riuscire a trovare un punto d’incontro e, proprio nella serata di mercoledì 11 gennaio 2023, durante un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip i due si sono punzecchiati nuovamente.

Luca critica nuovamente Nikita

Tutto è iniziato quando Nikita è stata chiamata a rispondere con un sì o con un no a delle domande, senza che lei potesse sentirle.

Durante il gioco, alcuni vipponi hanno chiesto a Nikita, se direbbe mai a Luca di non averla illusa e lei ha risposto si. Immediatamente Onestini ha colto la palla al balzo dicendo: “Finalmente dici una verità, era ora”. Nikita, per tutta risposta, ha alzato il dito medio verso il vippone, il quale ha replicato dicendo: “Mi ha fatto pure il dito medio. Ma guarda te sta rosicana, ancora non le è passata”. Dopo il GF Game Night, Luca è andato in giardino per parlare con Oriana e Attilio. Onestini ancora una volta si è sfogato contro Pelizon, citando addirittura la sua ex Ivana Mrazova, dicendo: “Ivana io la reputavo la madre dei miei figli eppure, non ha mai fatto una pagliacciata del genere. Poi è finita per determinate ragione, ma non ha mai rilasciato parole contro di me.

Io la rispetto ad Ivana perchè è una donna con la D maiuscola, non come Nikita che fa queste pagliacciate qui. Io non riesco a prendere sul serio Niki, perchè anche oggi durante il gioco si è messa a farmi il dito medio” Luca ha poi concluso dicendo di essere infastidito anche che durante le puntate, ogni volta che qualcuno lo insulta, lei è la prima ad applaudire, sentenziando poi con un : “Ma per piacere, si facesse una vita, che sono passati due mesi ormai”.

Pelizon ammette di voler fare pace con Onestini

Tuttavia Nikita, risentita da questo rapporto altalenante con Luca Onestini, ha affermato di voler una tregua. Sfogandosi con Antonella e Dana, la modella triestina ha rivelato: “Io vorrei solo la tregua, non voglio niente altro da lui”. Dana, cercando di confortare l’amica, ammette che secondo lei anche Luca vorrebbe seppellire l’ascia di guerra e riprendere un rapporto civile con lei, consigliandole però: “Non ci devi cascare di nuovo però e stare male”.

Nikita però confessa di voler un nuovo rapporto da Onestini, diverso da quello di prima e anche da quello che l’influencer ha instaurato con Oriana, spiegando dunque di voler un rapporto di solo rispetto reciproco. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se tra Luca e Nikita tornerà il sereno.